"Oppenheimer", który już niebawem zagości na ekranach kin w Polsce, może pochwalić się znakomitą obsadą. Oprócz światowej sławy gwiazd reżyser Christopher Nolan obsadził w filmie swoją starszą córkę. Dał jej przerażającą scenę do odegrania.

Christopher Nolan obsadził w filmie "Oppenheimer" swoją córkę. Dał jej rolę ofiary wybuchu bomby atomowej. Fot. Rex Features / East News; kadr z filmu "Oppenheimer"

Córka Nolana zagrała w przerażającej scenie w "Oppenheimerze"

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, "Oppenheimer" Christophera Nolana powalczy w tym miesiącu o wyniki Box Office razem z "Barbie" Grety Gerwig. Internet pokochał rywalizację między dwiema tak różniącymi się od siebie produkcjami - filmy otrzymały tę samą datę premiery, czyli 21 lipca, a widzowie już teraz zapowiadają, że zamierzają obejrzeć je w kinie tego samego dnia. Fabuła pierwszego filmu Nolana po zakończeniu współpracy z wytwórnią Warner Bros. skupi się na losach jednego z twórców bomby atomowej - J. Robercie Oppenheimerze. Amerykański fizyk był dyrektorem naukowym Projektu Manhattan, który miał na celu skonstruowanie pierwszej broni nuklearnej.

W dramacie biograficznym pojawią się wątki wpływów Oppenheimera w wyścigu zbrojeń między USA a ZSRR, oskarżeń o powiązania z komunistami i romansu z psychiatrką Jean Tatlock.

Na ekranie oprócz odtwórcy tytułowej roli - Cilliana Murphy'ego ("Peaky Blinders" i "28 dni później") ujrzymy także Florence Pugh ("Małe kobietki"), Emily Blunt ("Diabeł ubiera się u Prady"), Matta Damona ("Buntownik z wyboru"), Roberta Downey Jr. ("Iron Man"), Kennetha Branagha ("Hamlet"), Gary'ego Oldmana ("Szpieg") i Ramiego Malka ("Bohemian Rhapsody").

Christopher Nolan zdecydował się obsadzić w nadchodzącym filmie swoją starszą córkę - Florę Nolan. Graną przez nią postać opisano jako "młodą kobietę, która pojawia się w piekielnej wizji Oppenheimera" (na portalu IMDb podpisano ją jako ofiarę wybuchu bomby atomowej). Zgodnie z doniesieniami zagranicznych mediów w dramacie zobaczymy, jak "przeszywające białe światło" zrywa skórę z dziewczyny.

– Potrzebowaliśmy kogoś, kto weźmie udział w eksperymentalnej i spontanicznej sekwencji. (...) Jeśli tworzysz coś, co ma niszczycielską moc, to finalnie ta moc zniszczy również tych, którzy są ci bliscy. Przypuszczam więc, że to był mój sposób na wyrażenie tego – mówił Nolan w wywiadzie z "The Telegraph".

Cillian Murphy głodził się do roli w "Oppenheimerze"

Jak się okazało, bardzo szczupła sylwetka Cilliana Murphy'ego jest wynikiem celowej i bardzo restrykcyjnej diety, ale nie tylko. Aktor, który w ostatnich latach zasłynął rolą Thomasa "Tommy'ego" Shelby'ego w serialu "Peaky Blinders", powiedział jednak w rozmowie z "The Guardian", że nie zdradzi jej szczegółów. – Konkurowałem sam ze sobą, żeby sprawdzić, jak mało mogę jeść, żeby przetrwać. To nie było zdrowe. Nie polecam tego nikomu – wyznał w wywiadzie z dziennikiem.

Irlandzki aktor zdradził także, że w pewnym momencie dieta zupełnie wyrwała mu się spod kontroli. – Biegałem naładowany jakąś dziwną energią. W pewnym momencie po prostu przestałem jeść. Ale to dobrze, bo ten facet taki był – nie martwił się o jedzenie ani o inne tego rodzaju przyziemne rzeczy. On tylko palił na zmianę fajkę i papierosy – powiedział.

Czytaj także: https://natemat.pl/495269,wyjasniamy-walke-filmow-barbie-i-oppenheimer-w-tle-memy-i-plotki-o-zemscie