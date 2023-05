Pokazano nowy zwiastun "Oppenheimera". Nolan bombarduje widzów gwiazdorską obsadą

Zuzanna Tomaszewicz

"Oppenheimer" - podobnie jak inne filmy Christophera Nolana – narobił widzom apetytu na kolejny duży blockbuster z potencjałem na prestiżowe nagrody. Do premiery dramatu biograficznego o ojcu bomby atomowej zostało jeszcze trochę czasu, ale to nie powstrzymuje ludzi przed wróżeniem, że nazwisko Cilliana Murphy'ego znajdzie się na liście przyszłorocznych pretendentów do Oscara. Do internetu trafił zwiastun nadchodzącej produkcji, w której zobaczymy prawdziwą plejadę gwiazd.