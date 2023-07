P aweł Szefernaker pojawił się w "Gościu Wydarzeń", gdzie zdradził, co myśli o głosowaniu na Konfederację. To temat szczególnie ważny, gdy partia ta zyskuje w sondażach. Członek rządu PiS oznajmił, że Konfederacja jest typową partią antysystemową, która "chce w dużej mierze zlikwidować państwo". – Głos na Konfederację to głos za chaosem w Polsce w dobie kryzysu – stwierdził.





Członek rządu Morawieckiego o głosowaniu na Konfederację. Tak ocenia ekipę Mentzena

Agnieszka Miastowska

