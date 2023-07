Gigantyczne pożary w Grecji. Do pomocy wyruszą strażacy z Polski

Od kilku dni Grecja zmaga się z potężnymi pożarami lasów. Tysiące osób mieszkające koło Aten zostało ewakuowanych. Tamtejsi strażacy nie mogą sobie poradzić z szalejącym żywiołem, dlatego minister Mariusz Kamiński i premier Mateusz Morawiecki zdecydowali wysłać naszych specjalistów z pomocą. Do Grecji wyleci ponad setka polskich strażaków.

W Grecji szaleją pożary lasów. Z pomocą polecą polscy strażacy Fot. Petros Giannakouris/Associated Press/East News

Szalejące pożary w Grecji, polscy strażacy ruszają z pomocą

O takiej decyzji za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych.

"Grecja znowu dotknięta ogromnymi pożarami. Ruszamy na pomoc!" – napisał na Twitterze szef MSWiA.

"W porozumieniu z premierem Mateuszem Morawieckim poleciłem komendantowi Państwowej Straży Pożarnej Andrzejowi Bartkowiakowi przygotowanie do wyjazdu naszych strażaków, by jak dwa lata temu, pomogli w gaszeniu pożarów na południu Europy" – czytamy we wpisie Mariusza Kamińskiego.

Również za pośrednictwem Twittera Andrzej Bartkowiak, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przekazał, że nasi strażacy wyruszą do Grecji, by pomóc w gaszeniu szalejących tam pożarów lasów.

"W związku z pożarami lasów w Grecji, poprzez Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego wpłynęła do nas prośba o pomoc ratowniczą w postaci modułów GFFFV" – przekazał Bartkowiak.

"Polscy strażacy zgłaszają swoją gotowość pomocy! Trwa mobilizacja sił" – zapowiedział we wtorek 18 lipca Komendant Główny PSP.

Strażacy z Polski wylecą do Grecji, pomogą w gaszeniu pożarów lasów

Kilka godzin po swoim wpisie Andrzej Bartkowiak zamieścił kolejny, w którym już konkretnie poinformował, ilu strażaków wybierze się na misję pomocową do Grecji. Jak przekazał, do zagranicznej akcji zostało zadysponowanych 149 strażaków oraz 49 jednostek gaśniczych. Personel, jak i pojazdy należą do modułu GFFFV - segmentu odpowiedzialnego za gaszenie pożarów lasów z ziemi przy użyciu pojazdów.

Polska posiada sześć takich modułów, które stacjonują w Białymstoku, Olsztynie, Szczecinie, Wrocławiu, Poznaniu i Krakowie. To właśnie z tych dwóch ostatnich miast zmobilizowane jednostki polecą do Grecji. Jak poinformował Andrzej Bartkowiak, nasze zespoły należące do GFFFV wyruszą w środę 19 lipca z lotniska w Krakowie.

Trzęsienie ziemi w Turcji. Polscy strażacy ruszyli na pomoc

Wyjazd do Grecji nie jest pierwszą w tym roku zagraniczną misją naszych strażaków, jaką odbędą w tym roku. Przypomnijmy, na początku lutego br. na południu Turcji doszło do wstrząsu wtórnego po trzęsieniu ziemi. W związku z ogromną skalą tragedii, jaka dotknęła ten kraj zadecydowano, że z pomocą w poszukiwaniach uwięzionych pod gruzami ludzi pospieszą strażacy z Polski.

"Na pomoc Turcji ruszyli ratownicy z całego świata, w tym z Polski. Polscy strażacy z grupy HUSAR jeszcze dziś wyruszą z pomocą ratowniczą do Turcji dotkniętej trzęsieniem ziemi" - poinformowało 6 lutego MSWiA. Chodziło o 76 ratowników z grupy Husar oraz psy ratownicze. Komendant Główny PSP informował wówczas, że "przesłano zgłoszenia, że nie żyje już nawet 2 tys. osób". - Nasz zespół będzie pracował non stop, w dwóch miejscach naraz. Wiemy, jak bardzo potrzebują tam pomocy - przekazał mediom Bartkowiak.