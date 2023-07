Przez szał na film "Barbie" kolekcjonerzy... mają żniwa. Stare lalki mogą kosztować fortunę

Ola Gersz

W piątek premiera filmu "Barbie", a kolekcjonerzy słynnych tytułowych lalek mają powody do radości: ich wartość znacznie podskoczyła. Co to oznacza w praktyce? Że warto przeszukać piwnice i strychy w poszukiwaniu unikatowych egzemplarzy. Można sporo zarobić.