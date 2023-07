Blanka dostanie szansę sprawdzenia się w roli trenerki w "The Voice Kids"? Jest komentarz "Bejby"

Lista artystów pragnących zaangażować się we współpracę z TVP przy realizacji programu "The Voice Kids" nieustannie się wydłuża. Czy może to oznaczać, że Telewizja Polska wybierze tegoroczną reprezentantkę Polski w konkursie Eurowizji? Blanka już odniosła się do spekulacji dotyczących jej potencjalnego udziału w popularnym formacie dla najmłodszych.

Blanka wskoczy na miejsce Kwiatkowskiego? Fotel jurora w "The Voice Kids" Fot. Instagram.com / @blikeblanka

Przypomnijmy, że Dawid Kwiatkowski przez sześć edycji był jurorem w "The Voice Kids". Z jego drużyny zwyciężyło dwóch uczestników. Wokalista zdecydował się pożegnać z programem. 2 maja zamieścił na swoim profilu na Instagramie post, w którym tłumaczył dlaczego, zdecydował się odejść.

"Moje muzyczne plany i cele na przyszłe lata będą wymagały ode mnie większego skupienia na komponowaniu muzyki, co oznacza, że moja drużyna nie miałaby trenera na wyciągnięcie ręki tak, jak dotychczas, a jestem ostatni do robienia czegoś na pół gwizdka. Oglądając ten program w telewizji Wam, widzom, może wydawać się on bardzo lekki, ale jego tworzenie bynajmniej do lekkich nie należy" – wyjaśnił.

Początkowo media spekulowały o tym, że jego następcą może zostać 21-letni Kuba Szmajkowski. Potem zasugerowano, że to Marina Łuczenko-Szczęsna przejmie fotel jurora. Następnie jednak pojawiały się pogłoski, że informacje o zaangażowaniu żony Wojciecha Szczęsnego są mocno przesadzone.

– Owszem, jest brana pod uwagę do zaproszenia na zdjęcia próbne, ale to niejedyna kandydatka, o której myśli produkcja w kontekście obsadzenia wolnego jurorskiego fotela – miał ujawnić informator Plotka z Telewizji Polskiej.

Później w mediach krążyły wiadomości, że to Roksana Węgiel może objąć rolę trenerki. Pytano również o to Grzegorza Hyżego. Niedawno zaś dziennikarze Party.pl przeprowadzili rozmowę z Blanką Stajkow.

To 24-letnia artystka pochodząca ze Szczecina. Gwiazda w 2021 r. uczestniczyła w eliminacjach do dziesiątej edycji programu TVN "Top Model". Wkrótce potem cała Polska poznała ją dzięki Eurowizji i utworowi "Solo". Nasza reprezentantka dostała się do finału, który odbywał się w Liverpoolu 13 maja. Zajęła finalnie 19. miejsce na 26 państw uczestniczących.

Czy Blanka czułaby się na siłach, aby zostać trenerką najmłodszych w "The Voice Kids" i przyjęłaby propozycję od TVP? – Nie myślałam o tym, ale myślę, że jeśli byłaby taka opcja, to oczywiście – oznajmiła w rozmowie z Party.pl. – Na pewno stawiałabym na to, że nie można się poddawać i trzeba robić to, co się kocha – podkreśliła gwiazda, która sama musiała zmierzyć się z wielką falą hejtu, ale ostatecznie nie poddała się, pokazując twarz prawdziwej wojowniczki.

Blanka nie osiada na laurach. Wydała nową piosenkę

4 lipca w siedzibie wytwórni Warner Music Poland miała miejsce uroczysta premiera nowego singla Blanki "Boys Like Toys". W jej trakcie artystka odebrała podwójną platynową płytę za utwór "Solo".

Nowa piosenka 24-letniej "Bejby" to taneczny, popowy kawałek, który znowu ma predyspozycje do podbicia stacji radiowych. Utwór napisali Stajkow, Andrzej Jaworski, Jeremi Sikorski i Kevin Mglej (prywatnie narzeczony Roxie Węgiel), a kolorowy teledysk, w którym Blanka tańczy z tancerkami, wyreżyserował Adam Romanowski.

Internauci ciepło przyjęli nowy numer Blanki. "Hit wakacji gwarantowany", "Ale ta piosenka wpada w ucho", "Refren znam już na pamięć", "Fajna piosenka, ładnie zaśpiewam", "Kocham", "Super. Dobry kierunek nasza kochana Bejba obrała", "Ciągle śpiewam tę piosenkę, bardzo mi się podoba", "Mega" – reagowali.

Artystka w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl wyjawiła, kiedy jej fani mogą spodziewać się jej albumu. – Myślę, że płyta powinna pojawić się na rynku w przyszłym roku, ale kolejne nowe single już niebawem – oznajmiła.

Została zapytana o to, jak dziś reaguje na to, że fani nazywają ją "Bejbą". – Słowo "bejba" wywoływało we mnie pozytywne emocje, ponieważ jest to fragment mojej piosenki, którą współtworzyłam. Kojarzyło mi się dobrze, choć oczywiście dni związane z historią tego utworu były różne... (chodzi o hejt, z którym musiała się zmierzyć – red.) Co nie ma nic wspólnego z samym "bejba" – podkreśliła.