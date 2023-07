Magda Gessler jest niekwestionowaną gwiazdą stacji TVN, a co za tym idzie ma rzeszę fanów. W najnowszym wywiadzie restauratorka opowiedziała o zasadach bezpieczeństwa, które stosuje jej sztab. Jak przyznała, nie chodzi po ulicach sama.

Gessler o swoim bezpieczeństwie. Restauratorka "nie chodzi po ulicach sama". Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Magda Gessler to żywa legenda. Można powiedzieć, że polska gastronomia jej poradami i rewolucjami stoi. Restauratorka jest jedną z barwniejszych postaci rodzimego show-biznesu.

Gessler o swoim bezpieczeństwie. Restauratorka "nie chodzi po ulicach sama"

Restauratorka i jej format "Kuchenne Rewolucje" wywołał rewolucję w świecie gastronomii. Widzowie od razu pokochali Gessler, jej cięty język i kontrowersyjne zachowania, a ona sama stała się prawdziwą ikoną telewizji TVN. Program jest na antenie stacji od blisko 13 lat, w trakcie których powstało prawie 400 odcinków. W tym czasie restauratorka jeździła po Polsce, by wyprowadzać na prostą lokale, które podupadały.

Magda Gessler jest także bardzo aktywna w mediach społecznościowych, a grono jej fanów nieustannie rośnie. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 1,2 miliona internautów. Teraz w najnowszym wywiadzie dla Plejady Gessler zdradziła, że przez wzgląd na swoje bezpieczeństwo nie chodzi sama po ulicach. Wspomniała o swoich współpracownikach.

Nie chodzę po ulicach sama, chociaż nie robię tego często, bo najczęściej jestem na wsiach i małych miasteczkach. Bardzo mnie pilnują moi ludzie z różnych programów. Jestem poddana ogromnej czułości i staranności, żeby mi się nic nie stało. Ale ja ufam ludziom. Najbardziej lubię siedzieć na Grodzkiej w hotelu — tam przez okno przytulają się dziesiątki młodych ludzi i wysyłają mi serduszka. Bardzo kocham moją publiczność i ona wie, że kocham ją. Magda Gessler

W trakcie rozmowy celebrytka zdradziła, jakim wymaganiom muszą sprostać jej współpracownicy. Zwróciła uwagę na jedną, istotną kwestię. – Nie mam czasu na wybieranie (współpracowników – przyp. red.). Oni się zdarzają, przypływają. To jest kwestia ułożenia się – jak to ma wyglądać. To musi być konstruktywne. Oni muszą być krytyczni, żeby potrafili niektóre rzeczy poukładać, żeby potrafili wydać swoją opinię, a ja tego słucham. Uważam, że jest to bardzo istotne patrzeć też jak inni myślą – podsumowuje.

Zainteresowanie Gessler coraz większe. Najpierw autobiografia, teraz film

Przypomnijmy, że popularność Gessler jest tak duża, że w ubiegłym roku w księgarniach pojawiła się autobiografia gwiazdy "Kuchennych rewolucji" zatytułowana "Magda". Historię restauratorki spisał Dominik Linowski. Książka, w której Gessler ujawniła wiele barwnych, ale i bolesnych szczegółów ze swojej przeszłości, ma zostać zekranizowana. Kto wcieli się w rolę restauratorki?

Jak podał "Super Express", ponoć gwieździe TVN zależy na tym, by dać szansę młodym, nieznanym jeszcze aktorkom. Jednocześnie chciałaby też zaangażować do produkcji samą Katarzynę Figurę. – Magda uważa, że Figura jest tak samo charakterna i temperamentna, ekstrawagancka i barwna. Więc idealnie by się nadawała – powiedziała tabloidowi osoba z produkcji.

Żeby tego było mało, tabloid dowiedział się, że "od kilku miesięcy Magda Gessler spotyka się z producentami, uczestniczy w pracach nad scenariuszem i chciałaby współreżyserować dzieło".