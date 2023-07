Caroline Derpienski pojawiła się w polskim show-biznesie znikąd, a teraz robi wszystko, żeby było o niej głośno. W jednym z najnowszych wywiadów samozwańcza celebrytka wbiła szpilę Dodzie. Doczekała się odpowiedzi.

Caroline Derpienski uderza w Dodę. Fot. Mateusz Jagielski/East News // Fot. Mateusz Grochocki/East News

Przypomnijmy: Derpienski urodziła się w USA. Po rozwodzie rodziców Caroline przyjechała z matką do Polski i zamieszkała w Białymstoku. Wyprowadziła się stamtąd w wieku 18 lat. W kwietniu tego roku zaczęła pojawiać się na salonach. Przekonywała, że "robi karierę modelki za oceanem".

Na każdym kroku opowiadała o swoim domniemanym "majątku" i związku z miliarderem. Niektóre wypowiedzi Caroline stały się aż viralami w sieci. – Nie wychodzę z domu, jak mam na sobie mniej niż 50 tys. dolarów. Przede wszystkim jest to mój sposób bycia. Ja, jeżeli na przykład leżę w taniej piżamie w łóżku, czuję się źle, dosłownie jak jakiś Karol spod mostu – powiedziała dla Pomponika.

Ostatnio o Derpienski znów zrobiło się głośno. To za sprawą żartobliwego filmiku (w ramach reklamy), który opublikowała na swoim profilu Katarzyna Nosowska. Wcieliła się w stereotypową gwiazdę z zagranicy. Internauci stwierdzili, że "nieźle naśladuje Caroline", choć nie powiedziała wprost na kim się wzorowała. Sama zainteresowana się oburzyła i stwierdziła, że materiał artystki nawołuje do hejtu. Zamierza domagać się ogromnej kwoty za straty wizerunkowe.

Caroline Derpienski uderza w Dodę. Piosenkarka odpowiedziała

Tym razem to sama Derpienski wbiła szpilę znanej celebrytce. W rozmowie ze Światem Gwiazd powiedziała, że jej zdaniem Doda nie miałaby szans na zrobienie kariery w USA. – W Stanach Zjednoczonych musisz mieć za sobą ludzi, którzy mają za sobą ogromne miliony i miliardy, albo znanych rodziców, albo wiele, wiele lat pracować na swój wizerunek, zaczynając od zera, więc moim zdaniem w USA by jej się nie udało – stwierdziła.

Dorota Rabczewska została dopytana o to, co sądzi o słowach Caroline. Dała do zrozumienia, że jej wypowiedź nie ma dla niej większego znaczenia. – W ogóle na ten temat nie myślałam, żeby robić karierę w Stanach Zjednoczonych, więc co mnie to obchodzi? – powiedziała shownews.pl.

Derpienski dopiekła też Pachutowi

Partnerem Dody od kilku miesięcy jest Dariusz Pachut. Mężczyzna kocha sporty ekstremalne i nawet odnosi w nich niemałe sukcesy. W jednym z wywiadów Doda wyjaśniła, że jej wybranek od kilku lat realizuje ambitne przedsięwzięcie, polegające na zdobywaniu najwyższych wodospadów na świecie. Podkreśliła, że podróżniczo-sportowy projekt rozpoczął przed początkiem ich relacji.

Ostatnio odbył niebezpieczną i wymagającą wyprawę do Peru, podczas której udało mu się zdobyć jeden z wodospadów. Po szczęśliwym powrocie sportowiec wystąpił w "Pytaniu na śniadanie". A ostatnio też zaproszono go do rozmowy dla "Onet Wakacje".

Pod publikacją z udziałem Pachuta pojawił się zgryźliwy komentarz Caroline Derpienski. "Lans na sławie partnerki część druga" – napisała.