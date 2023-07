Śluby to od zarania kina wdzięczny filmowy temat. Ślubnych tytułów powstały setki: komedii, dramatów, musicalów, ba, nawet horrorów. My wybraliśmy osiem najlepszych filmów z białą suknią w tle, ale wcale nie wszystkie to romantyczne komedie z "i żyli długo i szczęśliwie".

Śluby i wesela to wdzięczny temat filmów Fot. Kadr z filmu "Moje wielkie greckie wesele"

Osiem filmów o ślubach i weselach

Tych osiem filmów o ślubach warto znać. Który jest twój ulubiony? A może jakiś dopisałabyś do naszej listy?

1. Moje wielkie greckie wesele (2002)

Kanadyjska komiczka Nia Vardalos zainspirowała się swoją prawdziwą historią miłosną i greckim pochodzeniem, a rezultatem jest "Moje wielkie greckie wesele", kinowy hit z 2002 roku. Bohaterką jest 30-letnia Toula, która ku utrapieniu swojej dużej konserwatywnej rodziny nie zakochuje się w Greku, ale w białym Amerykaninie (John Corbett). Ich ślub stanie się areną starć kulturowych między dwoma światami, co oznacza, że jest naprawdę prześmiesznie. Z "Moim wielkim greckim weselem" utożsamią się zresztą nie tylko Grecy, ale wszyscy, których czeka przedślubna przeprawa ze swoją chaotyczną, choć kochającą rodziną.

2. Mój chłopak się żeni (1997)

W tym hicie z lat 90. niezrównana Julia Roberts gra Julianne, zadziorną krytyczkę kulinarną, która jest zakochana w swoim najlepszym przyjacielu. Problem w tym, że Michael (Dermot Mulroney) zaręczył się z Kimmy (Cameron Diaz), słodką i nieco naiwną córeczką bogatego tatusia. Julianne przybywa na ślub pary w jednym celu: musi go przerwać. Mimo że bohaterka miejscami zachowuje się wręcz diabolicznie, to "Mój się chłopak się żeni" to urocza i zabawna komedia romantyczna, która udowadnia, że szczęśliwe zakończenie nie zawsze musi wyglądać tak samo.

3. Mamma Mia (2008)

Kultowa "Mamma Mia" to nie tylko musical czy film o wakacjach, ale również ślubny film. Akcja tego hitu z gwiazdorską obsadą dzieje się bowiem tuż przed ślubem Sophie Sheridan (Amanda Seyfried), córki niezależnej Donny (Meryl Streep). W chaotycznych przygotowaniach na greckiej wyspie wcale nie pomoże sekretny plan Sophie, aby sprowadzić trzech byłych kochanków matki, z których jeden jest jej ojcem. Tylko właściwie... który? Pewne jest jedno: zabawa przy dźwiękach przebojów Abby jest przednia.

4. Teściowie (2021)

"Teściowie" z gwiazdorską obsadą (Maja Ostaszewska, Marcin Dorociński, Izabela Kuna, Adam Woronowicz) to nie tylko dobra polska komedia, ale również dobra polska komedia o... ślubie. A właściwie o ślubie, który się nie odbył. Mimo to rodzice niedoszłych małżonków zapraszają gości na wesele, a ci szampańsko się bawią, chociaż pary młodej brak. Tytułowi teściowie, których różni wszystko, zaczynają jednak publicznie prać brudy i skakać sobie do gardeł, czego efektem jest naprawdę zabawny film (we wrześniu do kin wejdzie sequel hitowej komedii "Teściowie 2").

5. Cztery wesela i pogrzeb (1994)

Richard Curtis to król brytyjskiej komedii romantycznej. To temu znakomitemu scenarzyście zawdzięczamy przecież: "Notting Hill", "Dziennik Bridget Jones", "To właśnie miłość" czy "Czas na miłość" (te dwa ostatnie tytuły również mogłyby znaleźć się na tej liście). Pierwsze były jednak "Cztery wesela i pogrzeb" w reżyserii Mike'a Newella, które zrobiły z Hugh Granta gwiazdę. Ten przezabawny, ironiczny, słodko-gorzki i bardzo brytyjski film opowiada, jak w tytule, o czterech ślubach i jednym pogrzebie, ale przede wszystkim o skomplikowanej miłości Charlesa i Carrie (Andie MacDowell). Klasyk.

6. Druhny (2011)

"Kac Vegas" (który się na tej liście nie zmieścił) to film o ślubie z męskiej perspektywy, a "Druhny" – z damskiej. Jak widać świat potrzebował sprośnych komedii o kobietach, bo film z Kristen Wiig (współautorką scenariusza), Mayą Rudolph, Melissą McCarthy, Rose Byrne, Wendi McLendon-Covey i Ellie Kemper był kinowym przebojem. Ta opowieść o druhnach, które przygotowują się do ślubu swojej przyjaciółki, jest bardzo niepoprawna i bardzo zabawna.

7. Wesele (2004)

Bardzo nietypowy film w tym zestawieniu, który różni się od pozostałych propozycji, ale nie mogło go tutaj zabraknąć. W końcu tytuł (nawiązujący oczywiście do "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego) mówi sam za siebie. Ta historia pewnego ślubu, który córce urządza najbogatszy mieszkaniec wsi, śmieszy, ale i przeraża. Wojciech Smarzowski celowo przejaskrawia bowiem wszystkie przaśne weselne tradycje i celnie punktuje polskie przywary: pijaństwo, kołtuństwo, przaśność, ksenofobię, miłość do pieniądza. W 2021 roku do kin weszło kolejne "Wesele" Smarzowskiego, ale tutaj ślub jest tylko tłem do pokazania trudnej polskiej historii.

8. Narzeczony mimo woli (2009)

"Narzeczony mimo woli", komedia romantyczna z Sandrą Bullock i Ryanem Reynoldsem, opowiada o Margaret, bizneswoman, której grozi deportacja z USA (bohaterka jest Kanadyjką). Trzeźwo myśląca kobieta postanawia temu zaradzić. Jak? Weźmie... szybki ślub. Nie ma jednak z kim, dlatego wybór pada na jej asystenta. Margaret, dość wredna szefowa, stawia mu ultimatum, a Andrew nie ma wyjścia i musi przedstawić "narzeczoną" swojej rodzinie. Co dalej? Możemy się domyślić, ale i tak jest bardzo zabawnie.