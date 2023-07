Ciężko nie kochać lata. Ta pora roku uwodzi, nawet... na ekranie. Czym? Smakami, zapachami, widokami, przygodami, podróżami, nowymi przyjaźniami i romansami. Wolnością, beztroską, spokojem, słońcem. Wybraliśmy jedenaście naprawdę fajnych filmów z letnim klimatem.

Lato to wdzięczny filmowy motyw. Nic dziwnego Fot. Pexels / Amy Humphries // Kadry z filmów: "Rzymskie wakacje", "Palm Spring", "Dirty Dancing", "Tamte dni, tamte noce"

Filmy o wakacjach i lecie, czyli jedenaście najlepszych filmów z letnim klimatem

Filmów o lecie jest... dużo. Bardzo dużo. My wybraliśmy jedenaście tytułów, bardziej i mniej znanych, które urzekają wakacyjnym klimatem i pocieszają (albo irytują...), jeśli jesteś skazany na urlop w mieście. A jaki jest twój ulubiony film o wakacjach?

11. Mamma Mia (2008)

Miłość, grecka wyspa, gwiazdy w obsadzie i muzyka Abby – czego chcieć więcej? Chyba już niczego, dlatego "Mamma Mia" (i ewentualnie kontynuacja "Mamma Mia: Here We Go Again!") otwiera listę najfajniejszych filmów z letnim klimatem. Tylko uwaga, bo po (pierwszym i każdym kolejnym) seansie tego wakacyjnego musicalu nie tylko będziecie nucić hity Abby, ale również od razu zabukujecie bilety do Grecji...

A o czym jest "Mamma Mia"? Ta ekranizacja musicalu scenicznego z 1999 roku (który u nas wystawiany był w warszawskim teatrze Roma) to rozśpiewana i roztańczona opowieść o matce Donnie i córce Sophie, których spokojne życie w greckiej idylli burzy przybycie... trzech potencjalnych ojców tej drugiej. Dodajmy do tego ślub Sophie i wścibskie przyjaciółki Donny, a na wyspie zapanuje prawdziwy chaos. Poprawa nastroju gwarantowana (chyba, że nie znosicie musicalów ani, o zgrozo, zespołu Abba).

10. Tamte dni, tamte noce (2017)

"Tamte dni, tamte noce" to kameralny majstersztyk Luki Guadagnino, który był nominowany do czterech Oscarów i zdobył statuetkę za scenariusz. To nie tylko jeden z najlepszych filmów o miłości LGBT, ale o miłości w ogóle. I... o lecie.

1983 rok, północne Włochy. 17-letni Elio (Timothee Chalamet) wypoczywa w letnim domu swoich rodziców. Gra na pianinie, czyta i flirtuje ze swoją przyjaciółką. Monotonny rytm jego wakacji zupełnie zaburza przyjazd stypendysty Olivera (Armie Hammer), który ma pisać swój doktorat pod okiem profesora, ojca Elia. Malowniczy włoski krajobraz, słoneczne niebo, przydomowy basen i zapach brzoskwiń staną się tłem letniej miłości, która zmieni życie obydwu mężczyzn.

9. Najlepsze najgorsze wakacje (2013)

Duncan (Liam James) to wycofany i introwertyczny nastolatek, który lubi spędzać czas w samotności. Gdy jedzie na wakacje nad morze ze swoją mamą (Toni Collette) i jej nowym partnerem (Steve Carrell), zatrudnia się w lokalnym aquaparku. W swojej nowej pracy Duncan znajduje przyjaciół, dzięki czemu chłopak w końcu czuje, że gdzieś przynależy.

"Najlepsze najgorsze wakacje" to "mały", kameralny film, który pokazuje, że wcale nie musimy się zmieniać, aby zadowolić innych. A przy okazji urzeka letnim klimatem w nadmorskiej miejscowości, w której przechadzasz się wieczorami po promenadzie, bawisz się w wesołym miasteczku i jadasz z rodziną kolacje na tarasie.

8. Kochankowie z Księżyca. Moonrise Kingdom (2012)

"Kochankowie z Księżyca. Moonrise Kingdom" to jeden z najbardziej lubianych i najlepszych filmów Wesa Andersona. Ten ciepły, marzycielski film dziejący się latem w Nowej Anglii w latach 60. XX wieku opowiada o zakochanej w sobie parze dzieci, które uciekają z domu na łono dzikiej natury. Dorośli rozpoczynają wtedy akcję poszukiwawczą.

Uroczy komediodramat, który jest zarówno niewinną, miłosną historią, jak i odą do dzieciństwa, został nominowany do Oscara za scenariusz autorstwa Wesa Andersona i Romana Coppoli. To również popis aktorski gwiazdorskiej obsady, w której znaleźli się m.in. Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Frances McDormand czy Tilda Swinton. To także miłosna pocztówka do wakacji spędzonych z dala od kurortów, ale na łonie dzikiej natury: w lasach i nad wodą.

7. Luca (2021)

Nominowany do Oscara "Luca" Pixara to jedyna animacja w tym zestawieniu, ale pod względem klimatu stuprocentowo letnia i... włoska. Ta urocza i mądra opowieść o dzieciństwie, przyjaźni i uprzedzeniach dzieje się bowiem na Riwierze Włoskiej, co oznacza dużo turkusowej wody, błękitne niebo, urocze miasteczko w Italii i oczywiście lody.

Bohaterami "Luki" to dwa młode potwory morskie Luca i Alberto, którzy – korzystając z faktu, że po wyjściu z wody upodabniają się do ludzi – spędzają wakacje we włoskim miasteczku. Tam spotykają dziewczynkę Giulię, z którą postanawiają wziąć udział w lokalnych zawodach, aby zdobyć upragniony skuter Vespa. Jeśli kochasz Włochy latem, to film dla ciebie.

6. Rzymskie wakacje (1953)

Lato można też spędzić w mieście i wcale nie musi być najgorzej. Przykład? Klasyk kina i komedii romantycznej, czyli "Rzymskie wakacje" Williama Wylera z Audrey Hepburn i Gregorym Peckiem.

Młoda księżniczka Anna, która podczas podróży po Europie odwiedza Rzym, postanawia na jeden dzień uciec od swoich sztywnych doradców oraz guwernantek i zachowywać się jak zwyczajna turystyka. W Wiecznym Mieście spotyka dziennikarza, który zna jej prawdziwą tożsamość. Rezultatem tego spotkania będą najcudowniejsze wakacje wypełnione lodami, zwiedzaniem zabytków i przejażdżkami na skuterze oraz niespodziewane uczucie.

5. Adventureland (2009)

"Adventureland" to ukłon w stronę wakacji w domu, które przecież też nie muszą być najgorsze. Indie film dla nastolatków dzieje się w latach 80. w parku rozrywki "Adventureland", który z pewnością nie jest tak fajny, jak jego nazwa. James (Jesse Eisenberg) niestety jest skazany na to tandetne miejsce, w którym absolutnie nic nie da się wygrać na stoisku z nagrodami – musi zbierać pieniądze na koledż, podczas gdy jego przyjaciel podróżuje po Europie.

Bohater poznaje jednak nieoczekiwanie dziewczynę swoich marzeń: Em (Kristen Stewart), cichą, cool nastolatkę. I tak oto nudne wakacje w domu zmieniają się w lato pełne miłości, muzyki i fajerwerków, czyli takie, o którym (karmieni amerykańskimi filmami) wszyscy marzyliśmy jako nastolatki. Jest bardzo fajnie, zabawnie, wakacyjnie i bardzo hipstersko.

4. Palm Springs (2020)

Świetne "Palm Springs" to chyba najbardziej nietypowy film na tej liście. To komedia romantyczna, ale science fiction, która opowiada o dwojgu gościach weselnych (Andy Samberg i Cristin Milioti), którzy zostają uwięzieni w pętli czasowej i, niczym w "Dniu Świstaka", przeżywają w kółko ten sam dzień.

Brzmi jak sytuacja beznadziejna? Niby tak, ale Nyles i Sarah postanawiają wykorzystać nieoczekiwaną wolność i zaczynają szaleć bez ograniczeń. Przy okazji oboje się w sobie zakochują... Dlaczego "Palm Springs" się tu znalazł? Właśnie z powodu Palm Springs, czyli słynnego malowniczego miasta wypoczynkowego w Kalifornii. Jak utknąć w pętli czasowej, to tylko tam (i w hotelu z basenem).

3. Jedz, módl się, kochaj (2010)

"Jedz, módl się, kochaj" to film, który również uwodzi podróżniczym, wakacyjnym klimatem. To historia Elizabeth Gilbert (autorki literackich wspomnień, na których oparty jest kinowy hit), która po trzydziestce doszła do wniosku, że jest nieszczęśliwa i postanowiła zmienić swoje życie.

Grana przez Julię Roberts bohaterka odchodzi od męża i po bolesnym rozwodzie wyrusza w podróż do Włoch, Indii i Indonezji. W każdym z tych krajów doświadcza czegoś nowego: jedzenia, duchowości, miłości, przygód. Aż szkoda, że mało kto ma fundusze na tyle dalekich wyjazdów, ale te na ekranie też nie są najgorsze. Zwłaszcza z Julią.

2. Nie wierzcie bliźniaczkom (1998)

"Nie wierzcie bliźniaczkom", czyli "The Parent Trap", to familijny film (z Lindsey Lohan w podwójnej roli!), na których wychowało się całe pokolenie dzieciaków. Jeśli go widzieliście, może pora na nostalgiczny powrót do dzieciństwa? Jeśli nie, to najwyższy czas to nadrobić i wcale nie trzeba mieć dzieci, bo "Nie wierzcie bliźniaczkom" Nancy Meyers, remake filmu z 1961 roku, jest po prostu bardzo uroczy i fajny.

To historia tytułowych bliźniaczek, które zostały rozdzielone jako małe dzieci po rozwodzie rodziców (tak, dziwna i bardzo "odpowiedzialna" decyzja...). Ułożona Annie, która zamieszkała z matką w Londynie i beztroska Hallie, która wychowała się z tatą w Kalifornii, przypadkowo poznają się na wakacyjnym obozie w USA i postanawiają zamienić się miejscami, aby poznać drugie ze swoich rodziców. A to oczywiście rodzi multum perypetii i przy okazji wakacyjnych przygód.

1. Dirty Dancing

Niezapomniana muzyka, niezapomniana scena taneczna i niezapomniany Patrick Swayze. Mimo upływu lat "Dirty Dancing" to wciąż jeden z najlepszych letnich filmów i prawdziwy klasyk. Nastoletnia Baby (Jennifer Grey) wypoczywa z rodzicami na turystycznym turnusie nad jeziorem i... nudzi się jak mops. Zwłaszcza że ani rodzice, ani siostra nie traktują jej poważnie.

Dziewczyna poznaje jednak starszego od niej instruktora tańca Johnny'ego i postanawia zastąpić jego partnerkę w tanecznym konkursie. Zmysłowy taniec prowadzi do równie zmysłowego uczucia, co otwiera Baby na zupełnie nowe doświadczenia i uczucia. Kto po seansie "Dirty Dancing" nie marzył o letnim romansie z przystojnym Patrickiem Swayzem, niech pierwszy rzuci kamieniem.