Plaga patoturystów w Tatrach. Pokazano, jak wandale dewastują popularne miejsca

Patoturyści niszczą przyrodę w Tatrzańskim Parku Narodowym. Wandale malują po drzewach i skałach. Ich "dzieł" często nie można usunąć. Pracownicy TPN wystosowali komunikat do turystów, bo jak się okazuje, mandaty są zbyt niskie i nie odstraszają przed dewastacją tamtejszej przyrody.

Zdewastowana przyroda w Tatrzańskim Parku Narodowym. Fot. Facebook.com/ Tatrzański Park Narodowy

Tatrzański Park Narodowy jest regularnie dewastowany przez patoturystów, którzy schodzą ze szlaków i malują po drzewach oraz skałach. Jak informują pracownicy TPN ich "dzieł" często nie można usunąć. W specjalnym komunikacie zwrócili się do turystów, bo jak się okazuje, mandaty są zbyt niskie i nie odstraszają przed aktami wandalizmu.

Tatrzański Park Narodowy ofiarą aktów wandalizmu

Polskie Tatry co roku przyciągają tysiące turystów. Niestety, wielu z nich nie wie, jak ma się zachować na terenie parku narodowego. Jak informują pracownicy TPN, park niszczeje przez akty wandalizmu.

Okazuje się, że wielu odwiedzających Tatrzański Park Narodowy, chce pozostawić po sobie "pamiątkę" na szlaku. Wandale rysują i piszą po tamtejszych drzewach i skałach. – Są to graffiti sprejami, napisy markerami, nazwiska, nazwy miast – powiedział Tadeusz Rusek pracujący w TPN.

Chociażby przy samym wejściu na szlak widnieje jeden z takich napisów "Wisła Kraków wita". Idąc dalej, pojawiają się kolejne. Są na całym odcinku trasy. Od Doliny Roztoki po Świnicę i Morskie Oko. Takie zachowania zaburzają naturalne piękno tego miejsca.

Usuwanie tego typu aktów wandalizmu jest praktycznie niemożliwe. Wymaga czasu, nakładów pracy oraz użycia środków chemicznych, które mogą mieć fatalny wpływ na tamtejszą przyrodę. Bardzo często są to obiekty zniszczone bezpowrotnie.

– Pracując w ten sposób, niestety niszczymy bezpowrotnie roślinność naskalną, a szybciej działających środków chemicznych użyć nie możemy, bo mogą one dostać się do środowiska – można przeczytać na profilu Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Co robić, gdy widzisz patoturystę w akcji?

Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego zachęcają do zwrócenia uwagi osobom, które nie potrafią się zachować na szlaku. Można także zadzwonić do sekretariatu +48 18 20 23 200 lub skontaktować się z Informacją Turystyczną TPN pod numerem telefonu: +48 18 20 23 300.

Za tego typu akty wandalizmu polskie prawo przewiduje mandaty. Jednak zbyt niskie, by odstraszyć potencjalnych wandali. Minimalna kara to tylko 500 zł. Gdy zniszczenia są większe, sprawa może nawet trafić do sądu.

Pracownicy TPN robią, co mogą, by uchronić unikalną florę. Niektórych patoturystów udaje się złapać na fotopułapkach.