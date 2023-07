Chwytający za serce wpis Justyny Kowalczyk. "Samotna, uśmiechnięta przez łzy mama"

Justyna Kowalczyk spędza wakacje z małym Hugonem na kempingach w Niemczech i w Austrii. Sportsmenka opublikowała zdjęcie syna i poruszyła fanów. "Ruchliwy chłopczyk i jego samotna, uśmiechająca się przez łzy mama" – napisała na Twitterze.

Justyna Kowalczyk pokazała zdjęcie syna. Wpis chwyta za serce. Fot. Leszek Fidusiewicz / Reporter / East News ; Twitter / Justyna Kowalczyk-Tekieli

Minęły dwa miesiące odkąd Justyna Kowalczyk pochowała Kacpra Tekielego. Teraz sportsmenka pokazała, jak spędza wakacje sama z synem, Hugonem. Opublikowane przez nią zdjęcie i wpis chwytają za serce.

"W ostatnich dniach po niemieckich i austriackich kampingach grasował dziwny duet. Przeszczęśliwy, bardzo ruchliwy Chłopczyk i jego samotna, uśmiechająca się przez łzy mama" – napisała. Do wpisu dołączyła hasztag "nie będziemy żyć za karę".

Justyna Kowalczyk wyłączyła możliwość komentowania wpisu, ale użytkownicy Twittera i tak szeroko udostępnili post. "Mam nadzieje, że odnajdzie spokój. Bardzo jej współczuję. Rozrywa serce", "I niech sobie grasuje, gdzie chce, jak chce i kiedy chce. Byle szczęśliwie", "Jest Pani wielka", "Najpiękniejszy duet na świecie" – czytamy. W ostatnich dniach maja Kacper Tekieli zginął w szwajcarskich Alpach podczas próby zdobycia szczytu Jungfrau. Utrata ukochanego nie zniechęciła Kowalczyk do gór. To właśnie tam znajduje pocieszenie. Jeszcze kilka tygodni wcześniej pokazała zdjęcia z podróży górskiej z opisem: "Trenowanie to ucieczka?! Oczywiście! Najlepsza z możliwych".

Jeszcze w połowie czerwca zaś Kowalczyk i Hugo wspinali się w Grecji na masywie Olimpu. W poście na Instagramie sportsmenka dodała zdjęcie z kamienistego szczytu Skolio. W kadrze uchwyciła też kartkę z notesu. W opisie dodała. "Hugo i Mameł. POL".