Weronika Rosati – podobnie jak wielu innych celebrytów – dała się ponieść fali entuzjazmu, jaką wywołała wśród kobiet premiera filmu "Barbie" w reżyserii Grety Gerwig. Aktorka pochwaliła się na Instagramie kostiumem kąpielowym, który odwołuje się do kultowego stroju oryginalnej lalki.

Weronika Rosati pokazała zdjęcia w stroju kąpielowym w stylu oryginalnej lalki Barbie z 1959 roku. Fot. VIPHOTO / East News; PIOTR LAMPKOWSKI / REPORTER

Weronika Rosati jako lalka Barbie z 1959 roku (FOTO)

"Barbie" Grety Gerwig ("Lady Bird" i "Małe kobietki") zarobiła w premierowy weekend 155 mln dolarów. Wraz z wysokim wynikiem w Box Office reżyserka pobiła rekord i przeszła do historii jako kobieta z najlepszym wynikiem otwarcia.

Komedia o słynnej lalce firmy Mattel sprawiła, że wielu widzów znów poczuło się jak dzieci. Entuzjazm udzielił się m.in. Weronice Rosati, która na swoim profilu na Instagramie zamieściła serię zdjęć w czarno-białym kostiumie kąpielowym odwołującym się do pierwszej Barbie z 1959 roku. Warto nadmienić, że Margot Robbie, która wcieliła się w filmie Gerwig w kultową blondwłosą zabawkę, w pierwszej scenie hollywoodzkiej produkcji miała na sobie podobny strój.

Na fotografii Rosati pozuje na piaszczystej plaży, na nosie ma białe, kocie okulary przeciwsłoneczne, a w dłoni trzyma dmuchanego flaminga.

"Nie chciałam nic wrzucać, dopóki nie zobaczyłam filmu. Barbie jest symbolem mojego dzieciństwa, wspomnieniem beztroskich czasów moich pierwszych zabaw w świecie wyobraźni i tworzenia wymarzonego życia lalki, jakie sama jako dorosła kobiety myślałam, że będę mieć. Idealnego życia. Barbie. Symbol mojej dorosłości, w której rzeczywistość nie jest w stanie sprostać wymarzonemu wyobrażeniu z dzieciństwa" – czytamy w opisie.

Aktorka znana z ról w "Śniegu już nigdy nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej i "Obławie" Marcina Krzyształowicza oceniła "Barbie" bardzo pozytywnie. "Film ma wszystko to, co kocham w kinie: rozrywkę i morał, podnosi na duchu, sprawia się, że nie czujemy się osamotnione, a jednocześnie przenosi nas w magiczny świat, który żył w mojej dziecięcej główce. Jest mądry i wzruszający i śmieszny" – dodała Rosati.

Fani celebrytki zachwycają się jej pomysłowością. "Przepiękne zdjęcie"; "Śliczna Barbie"; "Barbie na zawsze"; "Iconic"; "Normalna kobieta... pięknie" – komentują użytkownicy Instagrama.

O co chodzi w rywalizacji "Barbie" z "Oppenheimerem"?

Przypomnijmy, że "Barbie" walczy o widza z "Oppenheimerem" Christophera Nolana. Internet ochrzcił nawet rywalizację mianem "Barbenheimer". Oba filmy trafiły do kin tego samego dnia, czyli 21 lipca. Thriller biograficzny o ojcu bomby atomowej może pochwalić się na razie 80,5 mln dolarów ze sprzedaży biletów. Warto mieć na uwadze, że dzieło Gerwig miało znacznie łagodniejsze ograniczenie wiekowe niż tytuł twórcy "Interstellara", co mogło bezpośrednio wpłynąć na jego oglądalność.

"Poszłam na 'Barbie' pokładając całą nadzieję w talent Grety Gerwig. Margot Robbie i Ryanowi Goslingowi udało się zahipnotyzować mnie na tyle, bym mogła przymknąć oko na to, że niektóre elementy filmu wcale nie były takie różowe jak Barbieland. Czy mam na co narzekać? Owszem. Czy każdy film musi mieć podwójną głębię i wiele warstw jak dzieła Christophera Nolana, by zasługiwać na dobrą ocenę? Nie" – czytamy w recenzji filmu Gerwig w naTemat.