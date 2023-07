To największe zaskoczenie w tym sondażu. Nowy gracz może pokrzyżować plan PiS

Katarzyna Florencka

A by utrzymać władzę, Prawo i Sprawiedliwość musi dogadać się z Konfederacją – wskazuje nowy sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Badanie to pokazuje jednak, że przed jesiennymi wyborami sporo może namieszać nowa siła polityczna, która dopiero co potwierdziła swój start.