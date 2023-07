Ujawniono wakacyjne plany Kaczyńskiego. Prezes na urlopie ma specjalne zadanie

W związku z trwającą kampanią wyborczą Jarosław Kaczyński w sierpniu wybierze się na krótszy, niż zazwyczaj urlop. O tym, jak swoje kilkudniowe wakacje spędzi prezes PiS zdecydował się powiedzieć jego współpracownik, europoseł Ryszard Czarnecki. Wypoczynek Kaczyńskiego ma być związany z wyborami.

Jarosław Kaczyński wybierze się na urlop. Wiadomo, jak prezes PiS spędzi krótkie wakacje fot. Twitter/Joachim Brudziński

O planach na urlop Jarosława Kaczyńskiego Ryszard Czarnecki poinformował w rozmowie z "Super Expressem". Jak przyznał europoseł Prawa i Sprawiedliwości, wakacje prezesa będą pracowite. – Pan prezes będzie myślał na urlopie o kampanii i listach wyborczych, które muszą być zarejestrowane we wrześniu – powiedział Czarnecki.

– Najpewniej konstrukcja list jest obecnie w głowie lidera naszego ugrupowania. Ostatnie szlify listy powstaną właśnie na jego krótkim urlopie – powiedział polityk reporterowi "SE".

O tym, że Jarosław Kaczyński swój urlop poświęci kampanii i wyborom potwierdził inny rozmówca serwisu, który jednak postanowił pozostać anonimowy. – Na urlopie prezes będzie jednocześnie wypoczywał i pracował – powiedział inny polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Współpracownicy namawiają Kaczyńskiego, żeby pojechał na urlop

O urlopie Jarosława Kaczyńskiego pisaliśmy w naTemat jakiś czas temu. Chodziło wówczas o słowa posła Michała Jacha, który stwierdził, że politycy PiS-u namawiają prezesa, by wziął sobie kilka dni wolnego.

– Wszyscy, którzy mają okazję porozmawiać z prezesem, namawiają, żeby odpoczął chociaż 2-3 dni – powiedział w rozmowie z "Faktem" Michał Jach. – Zdrowie prezesa jest dla nas najważniejsze – dodał polityk.

Jak stwierdził poseł, miał okazję osobiście porozmawiać z prezesem Kaczyńskim. Podczas rozmowy zasugerował, że ten mógłby zrobić sobie drobny odpoczynek.

– Niedawno miałem okazję przypomnieć, że czeka na niego zachodniopomorskie powietrze – stwierdził Jach. Usłyszawszy uwagę swojego współpracownika, Jarosław Kaczyński miał nie odpowiedzieć, a jedynie się uśmiechnąć. – Nie wiem, jak zadecyduje – przyznał "Faktowi" poseł PiS-u.

Słowa Jacha odnośnie "zachodniopomorskiego powietrza" były aluzją do miejsca, w którym Jarosław Kaczyński najczęściej spędza urlop. Jak pisaliśmy w naTemat, do ulubionych miejsc prezesa ma należeć Zalew Szczeciński. To tam Kaczyński na zaproszenie Joachima Brudzińskiego zwykł wynajmować łódkę i beztrosko pływać po zatoce.

Dodatkowo dziennik zwrócił uwagę, że prezes Prawa i Sprawiedliwości równie często wybiera się w góry, a dokładniej w Beskidy. Kaczyński wybierając wczasy na południu Polski najczęściej kwateruje się w Beskidzie Sądeckim, gdzie odbywa kojące piesze spacery po górskiej okolicy. Przez kilka ostatnich lat prezes upodobał sobie Bory Tucholskie.

Kaczyński na wakacjach z politykami PiS-u

Prezes PiS-u na urlop zwykł niekiedy się wybierać ze swoimi partyjnymi kolegami. Jednym z towarzyszy Kaczyńskiego na wakacyjne wypady jest Joachim Brudziński, który został niedawno mianowany szefem kampanii obozu rządzącego.

To właśnie jedna ze wspólnych wypraw obu panów dostarczyła internautom materiału do produkcji memów. W 2017 roku Kaczyński wraz z Brudzińskim i księdzem Zdzisławem Tokarczykiem wybrali się na spacer po wspomnianych Beskidach.

Pechowo aura tego dnia była deszczowa, tak więc do wspólnego pamiątkowego zdjęcia wycieczkowicze pozowali w pelerynach. Jak pewnie wszyscy pamiętamy, prezes miał wówczas na sobie charakterystyczną, "patriotyczną" pelerynę przeciwdeszczową.