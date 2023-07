Rafał Ziemkiewicz odniósł się do ostatniego filmu Krzysztofa Stanowskiego na temat Natalii Janoszek. Choć z początku może się wydawać, że pracownik tygodnika "Do Rzeczy" jest "zniesmaczony" śledztwem na Kanale Sportowym, to finalnie jego sugestie są zupełnie inne.

Rafał Ziemkiewicz skomentował materiał Krzysztofa Stanowskiego. Fot. Pawel Wodzynski/East News // Fot. YouTube / Kanał Sportowy

Rafał Ziemkiewicz opublikował pełen ironii wpis, w którym podsumował "dochodzenie" Krzysztofa Stanowskiego ws. "wielkiej kariery Natalii Janoszek".

"Not my job, ale zniesmacza mnie to zajadłe nękanie p. Janoszek. Zrobiła wała z celebryckich mediów i ośmieszyła ten światek - co w tym złego, skrzywdziła kogoś? Moim zdaniem zasłużyła raczej na uśmiech i gratulacje, a Stanowski na potępienie za to, że zepsuł taki fajny trolling" – skwitował.

W odpowiedzi Stanowski napisał krótkie, ale wymowne: "Przepraszam". Ziemkiewicz nie dostawił tego bez reakcji. "I żeby to było przedostatni raz" – napisał Ziemkiewicz.

Stanowski od tygodni analizuje karierę Janoszek

Krzysztof Stanowski sprawą Natalii Janoszek zajmuje się już od paru dobrych tygodni. Zaczęło się od filmiku na Kanale Sportowym, analizującego jej "karierę w Bollywood", o której tak huczały media w ostatnim czasie.

– To najlepiej poprowadzony kit w historii polskich mediów. Nikt tak profesjonalnie nie zmyślił samego siebie, i tak sukcesywnie brnąc w to kłamstwo nie doszedł tak daleko jak Natalia Janoszek – mówił dziennikarz, opierając się na swoich argumentach.

Celebrytka pozwała go za to. Stanowski jednak nie odpuszczał. Poleciał do Indii, aby tam dowiedzieć się, czy ktoś zna "polską gwiazdę Bollywood". W międzyczasie zaczął parodiować swoją karierę jako Khris Stan Khan. W końcu doczekał się sądowego zakazu publikowania o Janoszek, przynajmniej do zakończenia sprawy. Mimo tego w piątek 28 lipca na Kanale Sportowym pojawił się trwający 2 godziny i 47 minut materiał wideo zatytułowany "BOLLYWOODZKIE ZERO: NATALIA JANOSZEK. THE END", w którym Stanowski ponownie uderza w celebrytkę.

– To historia o dziewczynie, która zakpiła z największych mediów w Polsce i najbardziej znanych dziennikarzy. (...) Jestem zmuszony stanąć w prawdzie, nagrać ten materiał i później ponieść konsekwencje tego. Nie chcę kpić z powagi sądu i robić dziwnych uników – stwierdził.

Stanowski uważa, że polska aktorka miała dodać do trailera filmu "The Swing of Things" ("Między nami swingersami") ujęcia z własnej sesji zdjęciowej nad morzem. Wcześniej w rozmowie z Pomponikiem Janoszek tak mówiła o swojej roli: "Poszłam na drinka do (hotelowego – red.) baru i spotkałam tam pana, który – jak się okazało – był producentem filmu. (...) I tak zagrałam w hollywoodzkim filmie komediowym z Luke'm Wilsonem w roli głównej".

W materiale dziennikarz odniósł się także do drugiego amerykańskiego tytułu, w którym obsadzono Janoszek, czyli "The Green Fairy". Zdaniem Stanowskiego produkcja nie miała premiery na festiwalu filmowym w Cannes, lecz na targach filmowych Marché du Film. Ponadto celebrytce zarzucił, że wykupiła lot widokowy nad Cannes i – mimo zapewnień – wcale nie miała sesji zdjęciowej do indyjskiej edycji magazynu "Vogue".

– Przestań tkwić w urojonym świecie. (...) Jesteś zwykłą dziewczyną, która zmyśliła sobie karierę. Przeproś wszystkich wokół – ludzi, którzy z tobą pracowali, twoją rodzinę, znajomych, wszystkich ludzi, których oszukałaś. I przeproś mnie za to, że musiałem dwa razy obejrzeć "The Swing of Things" i te wszystkie gówniane produkcje, w których zaliczyłaś epizodyczne role – mówił Stanowski.