Do japońskiej prefektury Okinawa zbliża się tajfun Khanun. Wiatr osiąga prędkość do nawet 234 km/h. Władze zarządziły ewakuację dla prawie 800 tys. osób. Lotnisko Naha musiało odwołać ponad 900 lotów.

Do Japonii zbliża się tajfun Khanun. Fot. Naval Ocenographic Portal

We wtorek przed południem Japońska Agencja Meteorologiczna podała, że do wyspy Okinawa i całej jej prefektury zbliża się tajfun Khanun. Obecnie żywioł znajduje się ok. 220 kilometrów od miasta Naha, stolicy znajdującej się na południu wyspy. Wiatr wieje z prędkością ok. 160 km/h, a w porywach osiąga prędkość do 234 km/h.

W poniedziałek amerykańska Administracja Atmosferyczna i Oceaniczna podała, że siła tajfunu odpowiada kategorii czwartej w skali pięciostopniowej.

Tajfun Khanun: 12-metrowe fale i ulewny deszcz

Khanun pędzi w kierunku północno-zachodnim z prędkością ok. 20 km/h. Tamtejsi synoptycy przewidują, że zbliży się do lądu w nocy z wtorku na środę, utrzymując swoją intensywność. Służby w prefekturze Okinawa w ciągu najbliższej doby spodziewają się do 180 litrów wody na metr kwadratowy i nawet 12-metrowych fal.

Nakaz ewakuacji prawie 800 tys. osób

W sześciu gminach w Okinawie zaapelowano do mieszkańców, aby udali się do schronów. Takie informacje przekazał portal nhk.or.jp należący do telewizji NHK.

W stolicy Okinawy, Naha, zarządzono ewakuację dla ponad 315 tys. osób. W innych regionach prefektury ewakuowano prawie 500 tys. ludzi. Jak przekazała telewizja NHK na ulicach widać powalone drzewa, urzędy są zamknięte, a sklepy skróciły czas pracy. Jak dotąd nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych.

We wtorek z centralnej części wyspy, a dokładnie miasta Uruma zostało ewakuowanych ponad 126 tys. ludzi. Na północy, w mieście Nago ewakuację zarządzono dla 64 tys. osób. Podobne nakazy wprowadzono w innych miejscowościach. W pozostałych częściach prefektury Okinawa władze zalecają pozostanie w domu i niezbliżanie się do okien.

Jak podał jeden z urzędników ds. sytuacji kryzysowych "wiele osób pozostaje w swoich betonowych domach. Ludzie, którzy mieszkają samotnie, w budynkach drewnianych i na nisko położonych obszarach powinni rozważyć schronienie się w innym miejscu, zanim tajfun nabierze mocy".

Prawie tysiąc lotów odwołanych, zawieszony transport publiczny

Jak przekazała stacja telewizyjna Asahi międzynarodowy port lotniczy Naha został zamknięty. Z powodu zbliżającego się tajfunu odwołano ponad 900 lotów. Zawieszono także połączenia promowe z pobliskimi wyspami oraz transport publiczny na terenie całej prefektury.