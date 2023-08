Stępień opublikowała zaskakujący wpis. "Przestałam się tym przejmować"

Od paru dni w mediach nie brakuje spekulacji na temat Magdaleny Stępień i Marcina Hakiela. Internauci podejrzewają, że modelka oraz tancerz spędzali razem czas na wspólnym wyjeździe. Teraz modelka opublikowała wymowny wpis, który z pewnością nie uciszy plotek o ich romansie.

Stępień zabrała głos ws. plotek o Hakielu? Jej słowa dają do myślenia Fot. instagram.com / @magdalena___stepien

Były mąż Katarzyny Cichopek i mama zmarłego Oliwierka nie znikają z nagłówków portali plotkarskich. Internauci sugerują, że między tą dwójką mogła zawiązać się bliższa relacja. Jednak póki co, to nadal tylko pogłoski, gdyż sami zainteresowani nie zabrali głosu w tym temacie. Pomimo wszystko swoim zachowaniem nie uciszają plotek. Wciąż wrzucają nowe kadry i komentują wzajemnie swoje publikacje.

Magdalena Stępień i Marcin Hakiel od jakiegoś czasu publikują prawie identyczne relacje na Instagramie.

Magdalena Stępień i Marcin Hakiel od jakiegoś czasu publikują prawie identyczne relacje na Instagramie. Nikogo zatem nie zdziwiło, że w sieci natychmiastowo pojawiły się rewelacje na temat zbliżenia celebrytów. Tancerz w rozmowie z portalem plejada.pl przyznał, że nie chce komentować tych spekulacji. Z kolei modelka teraz opublikowała wymowny wpis w mediach społecznościowych.

Będą mówić o Tobie, siać plotki, spekulacje, dociekać. Ale powiem Wam, że od pewnego czasu przestałam się tym przejmować i nabrałam dystansu do pewnych spraw (...) Wielu moich obserwatorów stoi za mną murem, widzę to po komentarzach. Jesteście cudowni, jestem wdzięczna za tyle ciepłych wiadomości i komentarzy... Magdalena Stępień

Jak się okazało Stępień była gościnią podkastu Małgorzaty Ohme, podczas którego "była głosem wielu kobiet, które straciły dzieci, a także była wsparciem dla tych, którzy nie widzą nadziei i sensu dalszego życia".

Choć post nie dotyczył plotek na temat jej relacji z Marcinem Hakielem. Pod publikacją nie zabrakło komentarza ze strony tancerza. "W życiu nie do końca chodzi o to, co nam się przytrafia, tylko co postanowimy z tym zrobić. Nigdy nie wiemy, czy za rogiem nie czeka na nas nowy rozdział. Koniec jest zarazem początkiem" – czytamy.

Co dzieje się u byłego męża Cichopek i Magdaleny Stępień?

Przypomnijmy: Hakiel i Cichopek, niegdyś jedna z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie, ponad rok temu wydała wspólne oświadczenie, w którym poinformowała o rozstaniu. Chociaż napisali, że nie zamierzają tego komentować, w rzeczywistości było z lekka inaczej.

Ze strony tancerza był to początek osobistych zwierzeń. Organizował sesje Q&A, gdzie odpowiadał na pytania, nawet te dotyczące życia prywatnego. Potem pojawił się w programie "Miasto kobiet" na TVN Style, gdzie udzielił pamiętnego wywiadu. – Moja partnerka od jakiegoś czasu prosiła już o wolność. Ja jej to dałem. Pewnego dnia się okazało, że ta wolność ma imię – podkreślił wymownie.

Kolejne miesiące przyniosły naprawdę sporo zmian. Okazało się, że Katarzyna Cichopek jest szczęśliwie zakochana w Macieju Kurzajewskim. Z kolei Hakiel zaczął spotykać się z tajemniczą Dominiką. Jednak ostatnio fani tancerza zauważyli, że nie publikuje on już wspólnych zdjęć z partnerką. W związku z tym zaczęli wypytywać, czy to koniec relacji. Pomimo tego nie chciał zdradzać zbyt wielu szczegółów na temat tego, co dzieje się w jego życiu.

W miniony weekend zaczęły się spekulacje, jakoby 40-latek spotykał się z Magdaleną Stępień. Temat ich domniemanej relacji zaczął się od tego, że dodali w podobnym czasie relacje na Instagramie z Gdańska, z tym samym widokiem. "Kiedy się Pan przyzna do związku z Magdą S.? Ta sama Wasza relacja z tym samym widokiem – przypadek?" – zaczęły się komentarze.