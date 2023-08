"Podjęliśmy przygotowania do samodzielnego startu". Wiceszefowa partii Hołowni mówi wprost

– Podjęliśmy przygotowania do samodzielnego startu w wyborach – powiedziała w środę wiceszefowa Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska. Jeszcze niedawno Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o "Planie B", jeśli Trzecia Droga nie przekroczy 8 proc. Kwestia koalicji PSL-u i Polski 2050 wyjaśni się w najbliższy piątek.

Paulina Hennig-Kloska wypowiedziała się na temat AgroUnii. Fot. East News/ Lukasz Zakrzewski/REPORTER

Paulina Hennig-Kloska, wiceszefowa Polski 2050, powiedziała, że w obecnych warunkach partia zaczęła się przygotowywać do samodzielnego startu w wyborach parlamentarnych. Prowadzone są też badania opinii, z których wynika, że ruch Szymona Hołowni ma 10 proc. poparcia wśród wyborców.

– Musi być koalicyjny komitet wyborczy w naszej koalicji. Nie wystartuje z list PSL, tym bardziej że jesteśmy ugrupowaniem o wyższym poparciu społecznym – powiedziała w rozmowie z Polsat News.

Romans z AgroUnią doprowadzi do rozwodu? "Uzupełniamy się"

W rozmowie Paulina Hennig-Kloska powiedziała, że to właśnie sprawa dołączenia AgroUnii do koalicji poróżniła ugrupowanie Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza.

– PSL zwrócił się do nas z takim wnioskiem. My takiej możliwości na tym etapie nie widzimy – powiedziała.

Pomysłów na powiększenie Trzeciej Drogi jest więcej. Wśród nich wymienia się m.in. dołączenie Porozumienia do koalicji. – Porozumienie również nie będzie częścią Trzeciej Drogi jako ugrupowanie – mówiła co prawda wiceprzewodnicząca w rozmowie, jednak zaznaczyła, że "o poszczególnych osobach możemy rozmawiać".

Z kolei europoseł PSL Krzysztof Hetman uważa, że "działacze Agrounii mają rację w swoim radykalnym przekazie"

Powiedział też w TOK FM, że "w swojej formie PSL uzupełnia się z tym w kwestii przekazu" i "i że przedstawiciele Agrounii potrafią zagospodarować emocję społeczną".

Rozpad Trzeciej Drogi tuż-tuż? Henning-Kloska komentuje

Z nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy RMF FM wynika, że Trzecia Droga jest coraz bliżej rozpadu. Współpraca Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 jest już tak trudna, że na "rozwód" naciskają regionalni działacze PSL-u.

Również i do tych plotek odniosła się wiceprzewodnicząca Paulina Hennig-Kloska.

– Trzecia Droga nie przejdzie do historii. Polska 2050 będzie budować ją na pewno dalej niezależnie od tych doniesień. My zawieramy umowy po to, żeby ich dotrzymywać, i tego samego oczekujemy oczywiście od naszych partnerów – powiedziała w rozmowie z Wirtualną Polską.

Dodała również, że "póki co nie dostaliśmy żadnego 'pisma rozwodowego' ani oficjalnego komunikatu od naszego partnera". Obie partie na bieżąco monitorują wyniki sondażów. Z nich wynika, że Trzecia Droga ma stale około 10 proc. poparcia, ale warto pamiętać o 3 proc. marginesie błędu.

Niedawno do sprawy koalicji z Szymonem Hołownią odniósł się Władysław Kosiniak-Kamysz, który tak komentował współpracę z Polską 2050.

– Nie jesteśmy oderwani od rzeczywistości, gdyby średnia sondażowa wskazywała na ryzyko nieprzekroczenia progu wyborczego dla koalicji, czyli 8 proc. Wtedy będziemy podejmować odpowiednie decyzje – powiedział portalowi Wprost.pl lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Nie ma się co dziwić doniesieniom o możliwej koalicji PSL i AgroUnii, bowiem oba ugrupowania ukierunkowane są na rolników i kierują swój program do polskiej wsi. Już zimą przewodniczący PSL-u ciepło wypowiadał się o ruchu Michała Kołodziejczaka. "Tych punktów wspólnych jest dużo" mówił w wywiadzie dla Rzeczpospolitej.