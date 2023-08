Nadal jest głośno po incydencie, który miał miejsce nad Białowieżą. We wtorek rano dwa białoruskie śmigłowce wleciały w przestrzeń powietrzną Polski. Jak wynika z informacji, które podają nieoficjalnie źródła w Sojuszu, "NATO uważnie śledzi sytuację wzdłuż swoich wschodnich granic, w tym wczorajszy incydent".

Białoruskie śmigłowce naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Fot. East News/ BelTA

We ten wtorek doszło do incydentu nad polskim niebem. Dwa białoruskie śmigłowce wleciały w Polską przestrzeń powietrzną. Po wydarzeniu szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak polecił zwiększenie liczby żołnierzy na granicy z Białorusią.

NATO reaguje na białoruskie śmigłowce w Polsce

Jak podała Polska Agencja Prasowa, z nieoficjalnych informacji uzyskanych w NATO wynika, że sojusz uważnie przygląda się poczynaniom na swojej wschodniej granicy.

– NATO uważnie śledzi sytuację wzdłuż swoich wschodnich granic, w tym wczorajszy incydent, w którym dwa białoruskie śmigłowce wojskowe na krótko wleciały w polską przestrzeń powietrzną na małej wysokości – przekazał w środę informator PAP w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli.

"Jesteśmy w tej sprawie w ścisłym kontakcie z polskimi władzami i będziemy nadal robić wszystko, co konieczne, aby całe terytorium Sojuszu pozostało bezpieczne" – dodano.

Białoruskie śmigłowce naruszył naszą przestrzeń powietrzną. Komunikat MON

We wtorek mieszkańcy Białowieży poinformowali, że widzieli dwa białoruskie śmigłowce latające przy granicy z Polską. Według relacji świadków maszyny były ok. 3 km od granicy.

Początkowo Ministerstwo Obrony Narodowej zaprzeczało tym doniesieniom. – Nasze systemy radiolokacyjne nie stwierdziły naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej – powiedział rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Jacek Goryszewski.

Dodał, że "strona białoruska przekazała nam informację, że we wtorek w terenie przygranicznym mogą poruszać się maksymalnie trzy śmigłowce".

Jednak w sieci szybko pojawiły się nagrania i zdjęcia potwierdzające relacje mieszkańców. We wtorek wieczorem resort wystosował kolejny komunikat, w którym potwierdził, że białoruskie śmigłowce naruszyły przestrzeń powietrzną Polski.

Do zdarzenia odniósł się gen. Roman Polko, były dowódca GROM. – Trudno sądzić, że to nie prowokacja. Biorąc pod uwagę, że w dzisiejszych czasach każdy dysponuje GPS-em, który ma nawet w zegarku, raczej się nie spodziewam, że piloci śmigłowców nie widzieli granicy. Na dodatek trzeba pamiętać, że granica między Polską i Białorusią jest bardzo dobrze widoczna z góry, bo przecież jest tam płot. Śmigłowce ewidentnie poleciały po to, żeby sprawdzić, czy ktoś da im znak ostrzegawczy. Ale nie dał – komentuje w naTemat gen. Roman Polko.