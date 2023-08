Michał Piróg podsumował Caroline Derpienski. "Ona jest upierdliwa"

Michał Piróg podczas konferencji prasowej poświęconej najnowszej edycji "Top Model" wypowiedział się na temat uczestników. Przy okazji nie omieszkał ocenić Caroline Derpienski. Zdradził, czy odnalazłaby się w hitowym programie telewizji TVN.

Michał Piróg, zanim rozpoczął swoją telewizyjną karierę w stacji TVN był uznanym tancerzem i choreografem. Widzowie kojarzą go głównie z roli jurora w programie "You Can Dance – Po prostu tańcz" czy prowadzącego hitowego programu "Top Model". Już jesienią stacja zaprezentuje kolejną edycję formatu. Jak się okazało zajdą w nim nie małe zmiany, a sam Piróg ma zasiąść w jury.

Caroline Derpienski oceniona przez Michała Piróga. Zarzuca jej bezczelność?

W trakcie rozmowy z portalem Jastrząb Post Michał Piróg zdradził, czym tym razem program może zaskoczyć widzów. 44-latek skomplementował uczestników tej edycji, a także zdradził, że nie zabraknie wielu zaskoczeń.

"Nowi uczestnicy. Tak naprawdę oni są największą wartością każdego sezonu, bo są nowi ludzie, nowe historie, nowe oczekiwania, nowe obawy, lęki i zależności. W tym sezonie, z czystym sumieniem i ręką na sercu mogę powiedzieć, że mamy wyjątkowo dobrze ułożonych, pięknych, młodych ludzi. Wydawałoby się, że przez 11 sezonów mogliśmy pokazać już prawie wszystko – ale „prawie” zawsze zostawia nam tę furtkę na coś nowego" – poinformował.

"Będą rzeczy, których do tej pory nie było. Ale czy one są jakimiś game changerami? To też nie chodzi o to, abyśmy teraz się ścigali, aby pokazać, coś, czego nikt się nie spodziewał, ale będą takie rzeczy. Będą piękne rzeczy, którymi mam nadzieję zaskoczymy widzów. Będą trudne rzeczy, których do tej pory nie było i będą wzruszające rzeczy, które są niepowtarzalne, bo są wynikiem danej sytuacji i ludzi" – dodał po chwili.

Po chwili tancerz został zapytany o Caroline Derpienski. Michał Piróg zdradził, czy celebrytka miałaby szansę w Top Model. Wspomniał, że nie wiedział o jej istnieniu do czasu afery z reklamą Katarzyny Nosowskiej. Pomimo tego w swojej ocenie nie przebierał w słowach. Wspomniał o bezczelności.

"Kojarzę Caroline z sytuacji z Kasią Nosowską. Czy by się odnalazła? Sądzę, że miałoby to krótkie nogi. Na pewno w programie też jest miejsce dla ludzi bardzo charyzmatycznych. Natomiast ona jest upierdliwa i to jest – moim zdaniem – obsesyjne dążenie do perfekcyjności, taki desperacki krzyk zauważcie mnie. A to jest nieznośne w konkursie, więc sądzę, że to miałoby krótkie nogi. Może by kogoś zaciekawiła tą swoją dużą bezczelnością, którą ma, jak widziałem jej wypowiedź. To tak, jak z kwaśnymi rzeczami. To się szybko przejada – na początku mówisz – fajne, kwaśne, ale drugiej łyżki nie bierzesz – podsumował dobitnie.