"Ród smoka" w 2. sezonie mocno się zmieni. Pojawi się rzecz dobrze znana z "Gry o tron"

Zdjęcia do 2. sezonu "Rodu smoka" trwają w najlepsze, a fani uniwersum George'a R. R. Martina nie próżnują i publikują przecieki z planu. Jednej z nowych instalacji kompletnie się nie spodziewali, bo przedstawia Mur, który widzieliśmy w poprzednim serialu HBO - "Gra o tron".

2. sezon "Rodu smoka" kręci się w najlepsze Kadr z serialu "Ród smoka"

"Rod smoka" to serial to serial oparty na dwutomowej kronice "Ogień i krew". Produkcja HBO Max skupia się na brutalnym wewnętrznym konflikcie w rodzie Targaryenów (zwanym jako "Taniec Smoków"), który wybuchł po śmierci Viserysa I.

W centrum sporu znajdują się córka Viserysa, Rhaenyra Targaryen (mająca wcześniej nadzieję na tron), oraz jego druga żona Alicent Hightower, która doprowadziła do koronacji swojego syna Aegona II. Akcja "Rodu smoka" rozgrywa się na 200 lat przed wydarzeniami ukazanymi w "Grze o Tron".

W 2. sezonie "Rodu smoka" zobaczymy słynny Mur, który widzieliśmy też w "Grze o tron"

Pierwszy sezon serialu wychodził jesienią zeszłego, a jego finał pobił rekord oglądalności HBO. I przy okazji zdecerwował czytelników oryginału, którym nie spodobało się zmienione zakończenie. "Ród smoka" już wcześniej odchodził od książek autorstwa George'a R.R. Martina. Np. Relacja Rhaenyry z Alicent, która oryginalnie wcale nie była równolatką i przyjaciółką córki władcy Siedmiu Królestw, śmierć Laeny Velaryon, ucieczka Laenora Velaryona czy smocze sny księżniczki Helaeny – to tylko kilka przykładów wątków, które pozmieniano bądź dodano w prequelu "Gry o tron".

Wychodzi na to, że w drugim sezonie fanów "Ognia i krwi" też czekają niespodzianki. Serwis winteriscoming.net pokazał nagrania z drona, na którym widać lodową konstrukcję przypominającą Mur. To wykuta z lodu gigantyczna budowla, która oddzielała Siedem Królestw od dzikiej i niebezpiecznej północy Westeros. Na nim też stacjonujące Nocna Straż.

Rzecz jasna Mur istniał także w czasach świetności Targaryenów, bo ma kilka tysięcy lat, więc nie jest to bzdurna ingerencja w uniwersum. Jednak Martin nie przenosił tam akcji w "Ogniu i krwi". Fani nie przypominają sobie ani jednej sceny na Murze. Stąd właśnie możemy przypuszczać, że twórcy serialu wprowadzą zupełnie nowy wątek, ale dzięki temu zobaczymy co tam się działo na długo przed pojawieniem się tam m.in. Jona Snow.

2. sezon "Rodu smoka" powstaje pomimo strajku w Hollywood

"Ród smoka" to jedna z niewielu hollywoodzki produkcji, która obecnie powstaje. Ze względu na trwający strajk scenarzystów i aktorów, prace przy mnóstwie filmów i seriali zostały wstrzymane. Scenariusze do drugiego sezonu powstały jednak wcześniej, główni aktorzy należą do brytyjskich związków zawodowych, a zdjęcia są kręcone w Leavesden Studios w Anglii.

Przez to premiery kontynuacji możemy spodziewać już w 2024 roku. I może to być jeden z najgłośniejszych seriali przyszłego roku, bo... nie będzie miał zbytniej konkurencji. Co prawda Amazon kręci 2. sezon "Pierscienie Władzy" (bez scenarzystów na planie!), ale przez strajki wiele produkcji zostało wstrzymanych, a przez to będą mieć premiery zdecydowanie później. Mowa tu o takich tytułach jak 2. sezon "The Last of Us" również od HBO oraz 5. i ostatnia seria "Stranger Things" Netfliksa.