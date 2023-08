Szokujące informacje płyną z Ostrowi Mazowieckiej. Dwóch mężczyzn zostało zatrzymanych w związku z brutalnym gwałtem. Jednym z aresztowanych jest syn ofiary.

Dwóch mężczyzn związało i zgwałciło kobietę w stodole. Jednym z podejrzanych jest jej syn. (Zdjęcie poglądowe) Fot. Stanislaw Bielski/REPORTER

Informację o szokującym przestępstwie podał portal eostroleka.pl. Jak podał serwis, do zdarzenia doszło 3 lipca na terenie powiatu Ostrów Mazowieca. Miejscowi policjanci otrzymali zgłoszenie od pewnego mężczyzny, który przekazał, że na jego partnerce dopuszczono się gwałtu.

Jak się okazało, zawiadamiający służby wraz z poszkodowaną kobietą pili alkohol, po czym zasnęli. To mieli wykorzystać dwaj inni mężczyźni w wieku 20 i 58 lat. Policja nie podaje informacji w jaki sposób, ale zwabili pijaną kobietę do stodoły i związali ją sznurem do snopowiązałki. Wtedy też mieli dopuścić się brutalnego gwałtu.

Mundurowi po przyjęciu zgłoszenia przybyli na miejsce i ujęli 58-latka. 20-latek zdążył zbiec jeszcze przed przyjazdem policjantów, jednak i on został niebawem schwytany. Po aresztowaniu młodszego z mężczyzn funkcjonariusze dokonali szokującego odkrycia. Okazało się, że to syn zgwałconej kobiety.

Brutalny gwałt na Mazowszu. Jeden z podejrzanych zwolniony z aresztu

Jak przekazał portal eostroleka.pl, obaj mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do aresztu, gdzie zostali przebadani alkomatem. 58-latek miał we krwi 1,6 promila alkoholu, natomiast 20-latek był trzeźwy. Starszy z podejrzanych o gwałt został zwolniony z aresztu za poręczeniem majątkowym.

Zgwałcona kobieta została przewieziona do pobliskiej placówki medycznej, gdzie została poddana szczegółowym oględzinom. Wtedy tez ustalono, że na jej nadgarstkach znajdują się świeże otarcia, co wskazywało na to, że faktycznie została związana sznurem.

Postępowanie przeciwko dwóm podejrzanym prowadzi Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej. "Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej zastosował wobec wymienionych tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Na skutek zażalenia Sąd Okręgowy w Ostrołęce postanowieniem z dnia 19 lipca 2023 r. zmienił wobec jednego z podejrzanych środek zapobiegawczy na dozór policji, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej i współpodejrzanego, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe" – czytamy w oświadczeniu organów ścigania.