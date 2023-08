4 sierpnia urodziła się Altina Schinasi, amerykańska rzeźbiarka i projektantka jednych z najpopularniejszych oprawek do okularów. Z tej okazji Google postanowił upamiętnić kobietę i przeznaczył dla niej grafikę w wyszukiwarce. Z czego jeszcze zasłynęła Altina?

Altina Schinasi urodziła się 4 sierpnia 1907 roku. Jej okulary nosiła m.in Audrey Hepburn w filmie "Śniadanie u Tiffaniego" Fot. google.com/doodle

Altina Schinasi urodziła się w 1907 roku w Nowym Jorku. Pochodziła z rodziny żydowskiej. Jej ojciec urodził się w Turcji. Jej matka także była Turczynką. Dziewczyna najpierw uczyła się w USA. Potem matka zabrała ją i jej rodzeństwo do Paryża, gdzie Altina na stałe związała się z szeroko pojętą sztuką.

Po skończeniu studiów w Paryżu pracowała m.in. jako projektantka wystaw sklepowych przy Piątej Alei. Przy projektowaniu dwóch okien dla domu towarowego Bonwit Teller poznała Salvadora Dalego. W tym czasie stworzyła także swój największy projekt, czyli oprawki do okularów Harlequin. Dziś znane jako tzw. kocie oczy lub kocie oprawki.

Altina Schinasi, kobieta, która żadnej pracy się nie boi

Altina Schinasi przez całe swoje życie opracowywała i rejestrowała patenty, ale to właśnie projekt oprawek do okularów typu Harlequin na stałe zdefiniował modę damską lat 30. XX wieku.

"Z pewnością musi być jakiś sposób na zaprojektowanie okularów, które mogłyby być atrakcyjne! Co dobrze wygląda na twarzy? Co dodaje "twarzy"? Co kobieta może nosić na twarzy, co byłoby romantyczne?"

Altina Schinasi znudzona prostymi wzorami u optyka stworzyła coś, co nie tylko dodało kobiecości i seksapilu, ale odpowiadało na jej buntowniczą i kapryśną naturę. Warto wiedzieć, że o jej romansach, małżeństwach i rozwodach było bardzo głośno w tamtym czasie.

Schinasi zasłynęła z projektu oprawek, ale to nie jedyne jej dzieło. W latach 60. XX wieku została producentem swojego własnego filmu. Dzieło upamiętniało jej nauczyciela, niemiecko-amerykańskiego malarza George Groszu. Film George Grosz 'Interregnum był nawet nominowany do Oscara w kategorii najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny w 1961 roku. Jej film zajął także pierwsze miejsce na Festiwalu Filmowym w Wenecji.

W latach 40. XX wieku Altina przeniosła się na zachodnie wybrzeże. Tam w Los Angeles podjęła studia u Howarda Warshawa w Jepson School of Art. W tym czasie zaczęła malować i rzeźbić. Do końca życia zajmowała się szeroko pojętą sztuką. Zmarła w 1999 roku w Santa Fe w Nowym Meksyku. Znalazła się tam za sprawą swojego czwartego męża, malarza Celestino "Tino" Miranda, przy którego boku zmarła.

W 2014 roku ukazał się film dokumentalny o jej życiu, zatytułowany "Altina".

Google Doodle upamiętnia wielkich. 4 sierpnia nie tylko z Altiną Schinasi

Google Doodle to grafiki tematyczne, które mają zwrócić uwagę społeczeństw na ważne wydarzenia historyczne i ważne postacie z przeszłości. Bohaterami Google Doodle są nie tylko naukowcy i odkrywcy, ale także malarze, rzeźbiarze, sportowcy. W ten sposób amerykańska korporacja dba o pamięć i zwraca uwagę na sprawy społeczne.

Google Doodle z 4 sierpnia to nie tylko wspomnienie Altiny Schinasi, które można oglądać w Polsce, Niemczech, Francji, Irlandii, Szwajcarii, USA, Indiach, Portoryko, Peru, Chile i Meksyku, to także 109. rocznica urodzin belgijskiego sportowca Willy'ego De Bruyna. Z tego powodu mieszkańcy Belgii widzą dziś inną grafikę niż reszta wymienionych społeczeństw.