Były sportowiec, a potem znany trener Apoloniusz Tajner wchodzi do polityki. Były trener Adama Małysza pojawił się na spotkaniu z Donaldem Tuskiem, gdzie ogłoszono, że będzie startował z list PO. Tajner będzie bezpartyjnym kandydatem na listach w okręgu bielskim.

Apoloniusz Tajner wchodzi do polityki. Wystartuje z list PO. Fot. Mateusz Birecki/REPORTER

Podczas spotkania w Ustce z Donaldem Tuskiem na scenie pojawił się też Apoloniusz Tajner. Ogłoszono tam, że były sportowiec i trener wystartuje z Platformą Obywatelską.

Tajner ogłosił, że będzie startował w wyborach

– Boli mnie, że wytworzyły się podziały. Biało-czerwone barwy, zawsze się z nimi identyfikowałem. Apeluję jednością, wzajemnym zrozumieniem, współpracą i żeby takie słowa, jak rzetelność, uczciwość, kłamstwo czy prawda uzyskały właściwe definicje. Żeby przywrócić te definicje, bo tak do końca normalnie przecież nie jest – powiedział zebranym Tajner.

A Tusk dodał: – To nasz gość specjalny: pan Apoloniusz Tajner i to on ma dziś ten obowiązek i zaszczyt reprezentować także całą rzeszę bezpartyjnych, ludzi z wiarą w zwycięstwo, społeczników, działaczy społecznych, sportowych, którzy także będą na naszych listach. Idziemy szeroką ławą. Tajner będzie bezpartyjnym kandydatem na listach Platformy w okręgu bielskim. Były trener w połowie poprzedniego roku ustąpił ze stanowiska Polskiego Związku Narciarskiego. Wcześniej trenował legendę polskich skoczków Adama Małysza. Sam w młodości uprawiał kombinację norweską – jest to połączenie skoków i biegów narciarskich.

Podczas spotkania z wyborcami w Ustroniu Tusk mówił też ogólnie o polityce. – Wróciłem także po to, aby słowo "obywatelska" nie było pustym sloganem. To nasze wielkie zobowiązanie. Te wybory to wielka konfrontacja obywatelek i obywateli z PiS-em – przekonywał.

Koalicja Obywatelska wystartuje w wyborach w niezmienionym składzie

Ogłosił też, że Koalicja Obywatelska wystartuje w wyborach w niezmienionym składzie, czyli w jej skład wejdą: Platforma Obywatelska, Zieloni, Inicjatywa Polska i Nowoczesna.

Co ważne, wraz ze zbliżającymi się wyborami rośnie poziom zaufanie dla lidera PO Donalda Tuska. Z nowego sondażu IBRiS dla portalu Onetu wynika, że zaufanie do Tuska ma aż 35,9 proc. obywateli. To nie tylko wzrost o 5,8 pkt proc., ale i najlepszy wynik od kwietnia 2019 roku. O ocenę tych danych nasza redakcja zapytała znanego politologa prof. Rafała Chwedoruka. – Jest to pochodną czerwcowego marszu i tego, że przekaz Platformy i jej obecność, jako głównej siły opozycyjnej został umocniony w opinii publicznej – mówił nam politolog.

Jak tłumaczył, wiąże się to też z przetasowaniami sondażowymi. – One nie były proste. Nie zmierzały w jedną stronę wśród opozycji. Mówiąc w skrócie: szczególnie dla Trzeciej Drogi ostatnie tygodnie okazały się być mocno ambiwalentnymi sondażowo – przypomniał prof. Chwedoruk. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.