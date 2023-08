Nad Polskę nadciąga niż atmosferyczny z południa Europy. Według synoptyków cyklon Zachariasz przyniesie do kraju intensywne opady, którym towarzyszyć będą gwałtowne burze. W całej Polsce wystosowano alerty pogodowe, które ostrzegają nas przed możliwymi podtopieniami.

Załamanie pogody nad Polską, alerty IMGW dla wszystkich województw Fot. IMGW/screen

Cyklon Zachariasz nad Polską, alerty pogodowe w całym kraju

Jak czytamy na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w ten weekend pogoda może być naprawdę niebezpieczna. Za taki stan rzeczy odpowiedzialne są dwie zgoła inne masy powietrza, które w sobotę rano dotarły nad Polskę.

"Przez obszar naszego kraju, powoli z południa na północ, będzie wędrował układ niskiego ciśnienia i związany z nim front atmosferyczny. Strefa frontu oddzieli dwie skrajnie różne termicznie, ale bardzo wilgotne masy powietrza" – informuje IMGW.

"Nad zachodnią Polskę napłynie chłodne polarno-morskie powietrze, a nad wschodnią bardzo ciepłe znad Morza Czarnego. Różnica temperatury nad Polską będzie ogromna, na odcinku od Lublina do Łodzi może wynieść nawet 15°C" – czytamy w komunikacie Instytutu. Co to oznacza w praktyce?

Jak podał IMGW, w związku z dwoma różnymi, ale bardzo wilgotnymi masami powietrza czekają nas intensywne opady, które mogą spowodować podtopienia. Stany alarmowe związane ze znacznym wzrostem poziomu wód dotyczą przede wszystkim centralnej i wschodniej części kraju - suma opadów w tych miejscach może wynieść nawet 30 mm.

Z powodu silnych deszczy oraz burz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wystosował alerty pogodowe dla wszystkich województw w kraju. Ostrzeżenia stopnia pierwszego wydano dla mieszkańców woj. podlaskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Dla reszty województw przewidziano drugi stopień zagrożenia meteorologicznego. Alerty trzeciego stopnia obejmują 7 powiatów na południu Polski:

cieszyński;

bielski;

miasto Bielsko-Biała

żywiecki;

suski;

nowotarski;

tatrzański.

Komunikat z ostrzeżeniem przed silnymi opadami i możliwymi opadami wysłało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

"Uwaga! Dziś i jutro (05/06.08) intensywne opady deszczu i burze. Przygotuj się na ewentualne podtopienia. Śledź komunikaty pogodowe" – takie wiadomości sms od RCB otrzymali mieszkańcy 12 województw.

Silne opady i porywiste wiatry w całym kraju

O załamaniu pogody w Polsce pisaliśmy w naTemat już wcześniej. Jak informowaliśmy, od Pomorza Gdańskiego, Mazur i zachodniego Podlasia po centrum, zachód Podkarpacia, Małopolskę oraz Górny Śląsk pojawiać się będą silne burze, z gradem, ulewami i porywistym wiatrem. Synoptycy nie wykluczają wystąpienia trąb powietrznych.

Natomiast we wschodniej i centralnej części kraju pojawią się burze z opadami, którym towarzyszyć będą silne wiatry, których prędkość może wynieść nawet 60-80 km/h. Wraz z intensywnymi burzami może pojawić się również gradobicie.