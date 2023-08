Jakie wykształcenie ma Robert Karaś? Sportowca wyrzucili ze szkoły Fot. instagram.com / @robert_karas_teamkaras

Ostatnio Robert Karaś nie ma zbyt dobrej passy. Sportowiec stał się bohaterem głośnej afery dopingowej. Do stosowania zakazanych przez WADA (Światową Agencję Antydopingową) substancji przyznał się osobiście. Triathlonista przyznaje, iż korzystał z dopingu, jednak jednocześnie utrzymuje, że nie był w pełni świadom obecności konkretnego środka w organizmie, a na pewno nie przewidywał, że substancja ta utrzyma się tam przez kilka miesięcy.

W wyniku ostatnich wydarzeń Karaś znalazł się w centrum zainteresowania. Jednak to nie pierwsze trudne chwile w jego życiu. Jak się okazało, sportowiec miał już problemy na etapie szkolnym. Mężczyzna nigdy nie ukrywał, że bardzo szybko zakończył swoją edukację. Decyzja była bardzo łatwa do podjęcia, gdyż triathlonista poświęcił wykształcenie na rzecz sportu. W wywiadzie dla Triathlon Life, którego udzielił kilka lat temu zdradził, że chciał wówczas skupić się na treningach.

Na początku trenowałem piłkę ręczną, ale przez kontuzję trzeba było zmienić sport. Zacząłem pływać, bo brat to robił, a rodzice chcieli. Jednak nie za bardzo mi to odpowiadało. Nawet jak się dostałem do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku, to wiele treningów opuszczałem. Nie ukończyłem tej szkoły,

bo mnie wyrzucili za złe zachowanie

Robert Karaś