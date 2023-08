Krzysztof Gojdź ocenił Caroline Derpienski. Wyjaśnił jej prawdziwy cel

Caroline Derpienski zawładnęła polskim show-biznesem. Teraz na jej temat wypowiedział się Krzysztof Gojdź, znany w celebryckim świecie lekarz medycyny estetycznej. Wspomniał, co sądzi o celebrytce oraz zdradził kulisy życia w Miami. Lekarz medycyny estetycznej nie omieszkał pominąć tematu prostytucji.

Doktor Krzysztof Gojdź to znany polski lekarz, doktor nauk medycznych, specjalista w dziedzinie medycyny estetycznej, a przy tym osobowość medialna. Szerszej publiczności dał się poznać w programach telewizyjnych. Na koncie ma także występ w "Tańcu z Gwiazdami". Lekarz na co dzień mieszka w USA. Do Polski często przylatuje towarzysko, ale także służbowo.

Lekarz medycyny estetycznej w rozmowie z ShowNews przyznał, że osobiście poznał Caroline Derpienski. Zdradził, co tak naprawdę uważa, na jej temat. "Bardzo miła, kulturalna dziewczyna. Znamy się przez naszych wspólnych znajomych. Widziałem, że faktycznie trochę zamieszała w polskim show-biznesie" – poinformował.

Pomimo wszystko Krzysztof Gojdź twierdzi, że nie wszystko, co mówi i przedstawia Derpienski jest prawdą. Uważa jej działania za bardzo dobry "projekt socjologiczny". "Polska lubi tego typu barwne osoby, choć może nie do końca je akceptuje (...) trochę robi sobie jaja z Polski i to w sposób bardzo umiejętny" – ocenił lekarz.

W trakcie rozmowy 50-latek podkreślił, że nie chce mówić wszystkiego, co wie na temat życia celebrytki. Jednak zapewnia, że spekulacje na temat prostytucji w jej przypadku nie są prawdziwe. Lekarz twierdzi, że Derpienski ma naprawdę poukładane w głowie i sama na siebie zarabia. ie krył jednak tego, że większość modelek, które przylatują z Polski do Miami, zajmuje się sexworkingiem. Można je spotkać w barach czy pubach, w których najczęsciej szukają bogatych mężczyzn.

Te modelki to tak naprawdę prostytutki . Gdy pójdziesz do dobrego baru czy klubu w Miami, na pewno napotkasz albo Polkę, albo jakąś dziewczynę z bloku wschodniego, która po prostu siedzi przy barze i zajmuje się wyhaczaniem bogatych gości. Krzysztof Gojdź

Po chwili dodał, że z tych historii można byłoby nakręcić dobry film. Jak twierdzi, zamiast "Dziewczyn z Dubaju" powinna powstać produkcja "Dziewczyny z Miami". To właśnie w popularnym mieście na Florydzie narkotyki są codziennością, a rozwój prostytucji staje się naprawdę niebezpieczny. "To jest takie życie nocne, którego, ja nie akceptuję i w którym absolutnie nie uczestniczę – podkreślił Gojdź.

Na koniec mężczyzna ponownie odniósł się do Caroline Derpienski, przyznając, że celebrytka potrafi o siebie zadbać. "Tutaj stanę w jej obronie. Ona na pewno nie zajmuje się tym, czym wiele, wiele Polek" – podsumował.

Przypomnijmy, że jeszcze kilka miesięcy temu nikt nie wiedział, kim jest Caroline Derpienski. Dziś dzięki swoim kontrowersyjnym wywiadom (opowiada o dużo starszym partnerze, milionach na koncie, swojej "światowej karierze") i temu, że atakuje polskie gwiazdy i straszy je pozwami, wbiła się do rodzimego show-biznesu i nie zamierza z niego szybko zrezygnować.