To naprawdę te same osoby?! Oto najbardziej spektakularne metamorfozy gwiazd Hollywood

Mówi się, że człowiek zmienia się przez całe życie. Prawda, niby można się do tego przyzwyczaić, ale w przypadku gwiazd zmiana wyglądu elektryzuje najbardziej. Zresztą nic dziwnego, bo to osoby publiczne i "na widoku". Niektóre metamorfozy aktorek i aktorów z Hollywood wzbudziły wyjątkowo dużo emocji. Przypominamy sześć takich spektakularnych przemian.

Metamorfozy gwiazd Hollywood. Sześć aktorów i aktorek, których wygląd mocno się zmienił

Faktycznie są nie do poznania?

1. Matthew Lewis

Matthew Lewis został gwiazdą w wieku zaledwie 12 roku dzięki roli Neville'a Longbottoma w serii "Harry Potter". Oczywiście jak to w przypadku wszystkich dziecięcych aktorów, Brytyjczyk dorastał i zmieniał się na naszych oczach: z pulchnego chłopca zmienił się w wysokiego, szczupłego nastolatka.

Wszyscy tak bardzo przyzwyczaili się jednak do wizerunku Nevilla, że kiedy Lewis pokazał się w męskiej, przystojnej wersji w 2011 roku na premierze "Insygniów Śmierci: Części 2", wywołał niemałe poruszenie. Cztery lata później zaprezentował swoją wyrzeźbioną sylwetkę na okładce magazynu "Attitude".

Metamorfoza Lewisa tak bardzo zszokowała fanów, że od nazwisko jego bohatera w "Harrym Potterze" powstał nawet specjalny czasownik: "lonbgottomed". Jak czytamy w internetowym "Urban Dictionary", czyli słowniku miejskiego slangu, ten nieco dziwaczny przymiotnik oznacza osobę, która "przestaje być słabym nerdem lub nieatrakcyjną osobą i nagle staje się niezwykle atrakcyjna".

2. Zac Efron

Zac Efron zaliczył już w swoim 35-letnim życiu kilka przemian: był idolem nastolatek, męskim sportowcem, brodatym podróżnikiem. Aktor, który zdobył popularność rolą Troya Boltona, kapitana licealnej drużyny koszykarskiej w hitowym musicalu Disneya "High School Musical", najbardziej zaskoczył jednak w 2021 roku.

Wszystko za sprawą mocno wymodelowanej szczęki, która zaniepokoiła fanów aktora i (niestety) zainspirowała morze memów. Pojawiły się też sugestie, że Efron przesadził z botoksem lub poddał się operacji plastycznej, która średnio się udała.

Gwiazdor "Sąsiadów", "Króla rozrywki" i "Podłego, okrutnego, złego" zdementował jednak te plotki w rozmowie z "Men's Health Magazine" i wyjaśnił, że miał wypadek. Poślizgnął się w domu na skarpecie i uderzył z całym impetem o róg granitowej fontanny, po czym stracił przytomność. W szczerym wywiadzie Efron wyznał, że "kość podbródka zwisała mu z twarzy" i musiał poddać się medycznego zabiegowi. Kwadratowy wygląd szczęki to zaś wynik nadmiernej kompensacji mięśni żwaczy.

3. Rebel Wilson

Rebel Wilson udowodniła, że aktorki plus size też mogą grać główne role. Australijska gwiazda "Druhen", "Pitch Perfect" i "Jak romantycznie" odczarowała wizerunek grubej kobiety na ekranie, czym znacznie przyczyniła się do większej reprezentacji osób w różnych sylwetkach w Hollywood.

Australijka postanowiła jednak zmienić swoją sylwetkę, a rok 2020 mianowała swoim osobistym "Rokiem Zdrowia". Szybko znacznie straciła na wadze. "Osiągnęłam swój cel! Mimo że tak naprawdę nie chodziło w tym wszystkim o liczbę na wadze, ale o bycie zdrowym, potrzebowałam konkretnego celu, by mieć do czego dążyć. Tym celem było ważyć 75 kilogramów" – napisała aktorka na Instagramie w listopadzie 2020 roku.

– Wszyscy mnie pytają, dlaczego schudłam. Cóż, najwyraźniej chodziło mi o zwrócenie uwagi Roberta Pattinsona... Żartuję! Chłopaki, poważnie, nie schudłam tylko dla faceta. Chciałam po prostu dostawać więcej ról aktorskich – wspomniała w jednym z wywiadów.

To nie jedna zmiana w życiu aktorki w ostatnim czasie. W czerwcu 2022 roku Wilson zrobiła coming out i pokazała zdjęcie ze swoją partnerką, projektantką mody oraz założycielką zrównoważonej marki modowej Lemon Ve Limon, Ramoną Agrumą. Są zaręczone i wychowują razem córeczkę, która urodziła się w listopadzie 2022 roku dzięki surogatce.

4. Jonah Hill

39-letni Jonah Hill, który dwukrotnie był nominowany do Oscara ("Moneyball" i "Wilk z "Wall Street", przez lata reprezentował sylwetkę plus size i zdobył popularność jako pulchny śmieszek w komediach dla nastolatków, jak "Supersamiec". Amerykański aktor przez lata stopniowo zrzucał na wadze, a w 2018 roku zaprezentował swoją nową, szczupłą sylwetkę.

Od tego momentu Hill wielokrotnie zmienia wizerunek, często specjalnie dla roli. W 2021 roku zaprezentował się, chociażby w długich blond włosach. Niestety hejterzy dają mu popalić obojętnie, jak wygląda, a aktor dobrze zna gorzki smak bodyshamingu.

Najpierw słyszał, że jest "za gruby", potem "za chudy", czego gwiazdor ma serdecznie dość. W lutym 2021 roku Hill – który, jak sam przyznaje, przeszedł długą drogę do samoakceptacji – publicznie skrytykował brytyjski tabloid "Daily Mail", który opublikował zdjęcia jego nagiego torsu na plaży.

"Myślę, że nie zdejmowałem koszulki na basenie, dopóki nie skończyłem trzydziestki, nawet przed rodziną i przyjacielem. Prawdopodobnie stałoby się to wcześniej, gdyby moja niepewność z dzieciństwa nie została spotęgowana przez lata publicznej kpiny z mojego ciała przez prasę i reporterów. Także fakt, że nie obchodzi mnie już to, że media próbują mną manipulować, śledząc mnie podczas surfowania i drukując takie zdjęcia, jest super. Mam 37 lat i wreszcie kocham i akceptuję siebie" – wyznał.

Z kolei w październiku 2021 roku Jonah Hill napisał na Instagramie (obecnie nie prowadzi już swojego profilu na tej platformie z powodu stanów lękowych, z którymi się zmaga) zwrócił się do swoich obserwatorów: "Wiem, że chcecie dobrze, ale uprzejmie proszę, abyście nie komentowali mojego ciała, ani dobrze, ani źle. Chcę grzecznie dać wam znać, że nie pomaga mi to i nie czuję się z tym dobrze".

5. Miley Cyrus

Miley Cyrus to królowa metamorfoz: zarówno tych fizycznych, jak i muzycznych (nie bez powodu jest nazywana Kameleonem Popu). Aktorka i piosenkarka dała się poznać światu jako blondwłosa Hannah Montana w hicie Disneya, a przez lata była znana ze swoich rudych fal. W 2014 roku zszokowała fanów swoją kontrowersyjną płytą i zupełnie nowym wizerunkiem: krótkimi, jasnymi włosami i seksownymi, odważnymi strojami.

Cyrus wielu zszokowała, a wiele widziało w transformacji gwiazdy chwilową potrzebę buntu. Tymczasem Miley przez kolejne lata i wraz z kolejnymi zmianami fryzur (przywróciła nawet modę na kultowy mullet, czyli fryzurę na czeskiego piłkarza) udowadniała, że zawsze żyje w zgodzie ze sobą i nie patrzy na opinie innych. Do wizerunku grzecznej Hannah Montany już nigdy nie wróciła, a dziś bezapelacyjnie jest ikoną (drapieżnego) stylu.

6. Will Poulter

Will Poulter to drugi brytyjski aktor, który dziś wygląda zupełnie inaczej. Aktor znany z "Millerów", "Opowieści z Narnii: Podróż Wędrowca do Świtu", "Więźnia labiryntu" czy "Zjawy" nigdy nie był uważany za klasycznego przystojniaka i wyróżniał się swoimi charakterystycznymi brwiami.

Jego wizerunek mocno zmienił się jednak po roli Adama Warlocka w "Strażnikach Galaktyki: Volume 3". 30-letni dziś Poulter wyrzeźbił muskulaturę, zmienił fryzurę, a jego zdjęcia z tego roku mocno zaskoczyły fanów i stały się fenomenem w sieci. Internet nie ma wątpliwości: Brytyjczyk – śladem Matthew Lewisa – longbottomed, czyli zmienił się w bardzo atrakcyjnego mężczyznę.

