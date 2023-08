Sześciu Francuzów zgwałciło 18-latkę na Majorce. Bestialski czyn nagrali telefonami

W miejscowości Magaluf na hiszpańskiej Majorce sześciu francuskich turystów brutalnie zgwałciło 18-letnią dziewczynę. Wcześniej poznali nastolatkę na imprezie. Po niej zabrali ją do pokoju hotelowego, a następnie brutalnie zgwałcili. Całe zdarzenie nagrywali telefonami komórkowymi.

Sześciu Francuzów zgwałciło 18-letnią Brytyjkę. Fot. East News/ Ed Rhodes

Jak donosi hiszpańska gazeta "Ultima Hora" sześciu mężczyzn z Francji 7 sierpnia ok. 5:00 rano zgwałciło 18-letnią dziewczynę z Wielkiej Brytanii. Dziennik poinformował, że wszyscy zostali aresztowani.

Majorka: zbiorowy gwałt na 18-latce

Nastolatka poznała Francuzów na imprezie. Następnie udała się z nimi do hotelowego pokoju jednego z nich. Ci, po zamknięciu drzwi brutalnie zgwałcili dziewczynę. Całe zdarzenie cały czas filmowali telefonami komórkowymi.

18-latce udało się uciec na ulicę. Tam zobaczył ją ochroniarz hotelu, w którym doszło do przestępstwa. Mężczyzna natychmiast wezwał policję na miejsce. Kobieta została poddana obdukcji. Lekarz stwierdził na jej ciele liczne obrażenia świadczące o dokonaniu przestępstwa m.in. ślady na ramionach mówiące o przytrzymywaniu dziewczyny.

Nastolatka dokładnie opisała policji francuskich turystów. Jak donosi dziennik, wszyscy 20-latkowie zostali zatrzymani i doprowadzeni przed sąd.

Sędzia nie miał wątpliwości co do dokonania przez nich przestępstwa. Świadczyły o tym zeznania ofiary, wyniki obdukcji oraz filmy znalezione na telefonach sprawców. Za gwałt w Hiszpanii grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

Magaluf to największy imprezowy kompleks na Majorce i jeden z najpopularniejszych wśród Brytyjczyków.