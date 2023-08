"Misja Stone" miała premierę 11 sierpnia i nieprzerwanie króluje na Netfliksie w Polsce. Jeśli podoba wam się klimat hitu z Gal Gadot (agenci, tajne organizacje i dużo akcji), wybraliśmy pięć podobnych filmów sensacyjnych. Dobrej zabawy!

Co obejrzeć po "Misji Stone"? Fot. Robert Viglasky/Netflix

"Misja Stone" (ang. "Heart of Stone") to amerykański film akcji i thriller szpiegowski w reżyserii Toma Harpera ("Peaky Blinders", "The Aeronauts", "Siła marzeń") na podstawie scenariusza Grega Rucki i Allison Schroeder. Wleciał na Netfliksa 11 sierpnia i wciąż jest numerem jeden w top 10 najpopularniejszych filmów w Polsce.

W roli głównej (a dokładnie tytułowej) występuje Gal Gadot, gwiazda "Wonder Woman" i "Ligi Sprawiedliwości", którą niedługo zobaczymy jako Złą Królową w "Królewnie Śnieżce". Towarzyszą jej Jamie Dornan (seria "Pięćdziesiąt twarzy Greya", "Upadek", "Belfast"), Alia Bhatt ("Autostrada", "RRR"), Sophie Okonedo ("Hotel Ruanda", "Sekretne życie pszczół) i Matthias Schweighöfer ("Oppenheimer", "Czerwony baron").

O czym jest "Misja Stone"? Międzynarodowa agentka wywiadu Rachel Stone wyrusza w niebezpieczną misję, aby chronić tajemniczy system sztucznej inteligencji o nazwie "The Heart" ("Serce"). Stone otrzymuje zadanie od tajnej organizacji pokojowej o nazwie Charter: musi zapewnić Sercu bezpieczeństwo, aby nie wpadło w ręce wrogich sił. Tymczasem cenną broń chce wykraść pewna hakerka.

Pięć filmów podobnych do "Misji Stone" z Gal Gadot

"Misja Stone" otrzymała mieszane recenzje (29 procent od krytyków i 57 procent od widzów w agregatorze Rotten Tomatoes), ale mimo to cieszy się dużą popularnością na świecie. Szukacie więcej filmów akcji i thrillerów w podobnym klimacie? Lubicie historie o tajnych agentach, żołnierzach sił specjalnych, najemnikach i zabójcach? Wybraliśmy pięć filmów podobnych do "Misji Stone" Netfliksa, znacznie mniej znanych niż klasyki gatunku, jak serie o Jasonie Bournie czy "Mission Impossible".

1. Atomic Blonde (2017)

Obejrzysz na: Prime Video, TVP VOD, Cineman

Akcja "Atomic Blonde" z Charlize Theron w roli głównej koncentruje się na Lorraine Broughton, elitarnej i niezwykle zdolnej szpiegini MI6, która wykorzystuje swoje zabójcze zdolności na różnorodnych misjach. W przeddzień upadku Muru Berlińskiego Broughton zostaje wysłana do Berlina, aby odzyskać zaginioną listę szpiegów oraz zbadać śmierć jednego z nich.

Film w reżyserii Devida Leitcha, podobnie jak "Misja Stone", skupia się na bezwzględnych agentach uwikłanych w niebezpieczną, międzynarodową grę w kotka w myszkę. Naszpikowana akcją "Atomic Blonde" to również popis Theron, laureatki Oscara za "Monster" i stylistyczno-muzyczna zabawa w klimacie europejskich lat 80.

2. Gray Man

Obejrzysz na: Netflix

"Gray May" to ekranizacja książki Marka Greaneya pod tym samym tytułem, która kosztowała Netfliksa zawrotne 200 milionów dolarów. Reżyserami tego filmu akcji z gwiazdorską obsadą (Ryan Gosling, Chris Evans, Ana De Armas) są bracia Russo, Joe i Anthony, którzy wyreżyserowali takie hity Marvela, jak: "Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz", "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów", "Avengers: Wojna bez granic" i "Avengers: Koniec gry".

Akcja skupia się wokół Szóstki (Gosling), buntowniczego agenta CIA, który zostaje uwikłany w poważną intrygę wewnątrz swojej agencji. Mężczyzna wyrusza w daleką podróż, aby uciec przed ścigającym go psychopatycznym zabójcą (Evans) i kompromitującymi sekretami organizacji, której kiedyś ufał. Podobnie jak "Misja Stone", "Gray Man" opowiada historię tajnego agenta, który musi stawić czoła wszelkiemu rodzaju ryzyka, aby uratować samego siebie.

3. Tyler Rake: Ocalenie (2020)

Obejrzysz na: Netflix

"Tyler Rake: Ocalenie" ("Extraction") w reżyserii Sama Hargrave'a, opowiada historię Tylera Rake'a (Chris Hemsworth), byłego komandosa australijskich sił specjalnych SASR, który został najemnym żołnierzem. Gdy nieustraszony Rake podejmuje się odbicia porwanego syna międzynarodowego barona narkotykowego, nie zdaje sobie sprawy z ogromnego ryzyka, jakie niesie misja w świecie handlarzy bronią i środków odurzających.

"Tyler Rake", który w 2023 roku doczekał się kontynuacji "Taylor Rake 2", to film pełen akcji (oraz jej nieoczekiwanych zwrotów), który przypadnie do gustu miłośnikom klimatu "Misji Stone". Rake musi bowiem wykorzystać wszystkie dostępne opcje, aby uratować chłopca, podobnie jak robi to Rachel Stone, by zabezpieczyć system Serce. Ich misja momentami wydaje się nawet wręcz niemożliwa.

4. Potrójna granica (2019)

Obejrzysz na: Netflix

"Potrójna granica" J.C. Chandora to film z iście gwiazdorską obsadą. Ben Affleck, Oscar Isaac, Pedro Pascal, Charlie Hunnam i Garrett Hedlund grają byłych agentów sił specjalnych, którzy postanawiają ukraść 75 milionów dolarów baronowi narkotykowemu z Ameryki Południowej. Mężczyźni chcą zapewnić dobry byt sobie i swoim rodzinom do końca życia, ale ich niebezpieczny skok wymyka się spod kontroli.

Film Netfliksa to nie tylko świetne, brutalne sceny akcji, ale również trzymająca w napięciu fabuła i intrygujący bohaterowie, których łączą braterskie relacje. Mimo że to zupełnie inna historia niż "Misja Stone", to te dwa hity giganta streamingu łączą akcja, wiszące nad protagonistami niebezpieczeństwo i ich walka o przetrwanie.

5. Seria "Kingsman" (2014-2021)

Obejrzysz na: Disney+ (oprócz "Pierwszej Misji") i Canal+

"Kingsman" to hitowa seria w reżyserii Matthew Vaughna na podstawie komiksów. Do tej pory powstały: "Kingsman: Tajne służby" (2014), sequel "Kingsman: Złoty krąg" (2017) oraz prequel całej serii "King’s Man: Pierwsza misja" (2021). To pozycja obowiązkowa dla wszystkich fanów filmów szpiegowskich, ale w nieco innej, komediowej i pastiszowej, formie.

Główne dwie części, w których zagrały gwiazdy (Taron Egerton, Colin Firth, Samuel L. Jackson, Mark Strong, Michael Caine, Julianne Moore, Halle Berry, Elton John, Channing Tatum, Jeff Bridges, Pedro Pascal) opowiadają o Eggsym, młodym chłopaku (Egerton), który zostaje wzięty pod skrzydła tajnego agenta Harry'ego Harta (Firth) i trafia do elitarnej brytyjskiej agencji Kingsman.

Wszystkie szpiegowskie filmy z serii są naszpikowane akcją, humorem i spodobają się tym, którzy lubią obserwować działania tajnych organizacji oraz ich misji zza kulis.