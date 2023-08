58-letnia Kręglicka wygląda nieziemsko! Polki zapytały ją o to, jak uzyskać taką sylwetkę

Była Miss Świata niezmiennie od lat zachwyca urodą, prezentując nienaganną sylwetkę. Aż trudno uwierzyć w to, że można wyglądać tak, mając 58 lat. Prywatnie Aneta Kręglicka jest mamą Aleksandra, który jest owocem miłości z reżyserem Maciejem Żakiem. Modelka jest aktywna na Instagramie, gdzie ostatnio pokazała zdjęcia z wakacji. Internautki rozpłynęły się nad jej figurą i dopytywały o to, co robi, by tak się prezentować. Kręglicka odpowiedziała, a przy okazji wyjawiła, ile pokazuje u niej licznik na wadze.

58-letnia Aneta Kręglicka mówi o sekrecie swojej figury. Wyjawiła, ile waży Fot. VIPHOTO/East News

Sekret figury i młodości Kręglickiej. Była Miss Świata mówi, ile waży

Aneta Kręglicka przez długi czas nosiła miano najpiękniejszej kobiety świata, zdobywając w 1989 r. tytuł Miss World. Była jedyną Polką z tym wyróżnieniem aż do 2021 r., kiedy to Karolina Bielawska również została uhonorowana tym prestiżowym tytułem.

Aktualnie 58-letnia modelka koncentruje się na rozwoju swojej firmy i działalności w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją ponad 100 tys. followersów. Ostatnio pochwaliła się zdjęciami z zagranicznego urlopu.

"Wracam do Was ze wspomnieniami ostatnich dni. Hiszpania jest... No właśnie, jaka jest naprawdę? Z moich dotychczasowych doświadczeń czasami nie do zniesienia, ale bywa też klimatyczna i smaczna, o ile daleka od typowej turystyki. W ubiegłym roku, po długiej przerwie, byłam nią zawiedziona. Obecnie to moje drugie podejście i coraz częściej znajduję tu miejsca, które mogę polubić. Mimo pełni sezonu, z sukcesem udaje mi się wypoczywać z dala od tłumu. Jest fajnie" – relacjonowała w jednym z postów.

58-letnia Kręglicka wrzuciła zdjęcie w bikini, a jej obserwatorzy zaniemówili. Zwłaszcza panie, które pogratulowały jej nienagannej sylwetki. Dopytały modelkę, co je i co ćwiczy, że tak wygląda w tym wieku.

"Biegam 2/3 razy w tygodniu, od jakiegoś czasu gram też w golfa (18 dołków, to jest dobry wysiłek) i z powodu braku czasu, obecnie ćwiczę codziennie 30 minut samodzielnie w domu - zestaw ćwiczeń z gumami, ciężarkami, pilates, streching i trochę jogi na różne partie mięśni. Dzięki treningowi w domu nie tracę czasu na dojazdy i na razie zadowalają mnie efekt" – zdradziła.

Padło pytanie o wagę zdobywczyni tytułu Miss World z 1989 roku. Okazuje się, że Aneta Kręglicka waży 51 kg przy wzroście 1,72 m. Reagując na to zapytanie, Kręglicka zaapelowała do swoich obserwatorek, by nie porównywały się do innych.

"Każda z nas, to inna figura, grubość kości, predyspozycje. Dlatego nigdy nie należy się z nikim porównywać, bo zawsze znajdziecie się ktoś szczuplejszy i zgrabniejszy. Ja wsłuchuję się w siebie i po latach doskonale wiem, co mi służy, a co na pewno nie" – zaznaczyła.

Chociaż zazwyczaj Kręglicka dba o zdrowe odżywianie, przyznała, że w czasie wakacji pozwala sobie na pewne słodkie grzeszki. W rozmowie z internautami wyznała, że ma słabość do ciast i tortów.

Kariera Kręglickiej

Po zdobyciu korony Miss World Aneta Kręglicka wkroczyła w świat mody. W 1990 roku przeniosła się do USA i nawiązała współpracę z agencją modelingu Wilhelmina z Nowego Jorku. Jednocześnie w Polsce założyła fundację o nazwie Kręglicka Foundation, promującą zdrowy styl życia.

W latach 1991-2005 wspólnie z partnerem prowadziła warszawską agencję PR o nazwie "ABK Kręglicka". Później założyła firmę o nazwie "Hannah Hooper". W 2006 roku wzięła udział w trzeciej edycji programu rozrywkowego "Taniec z gwiazdami".

Kręglicka może pochwalić się licznymi sesjami zdjęciowymi i kampaniami telewizyjnymi, gdzie m.in. zdarzyło jej się reklamować diamenty. Do dziś związana jest mocno ze światem mody. Można wpaść na nią na licznych pokazach, szczególnie swoich ulubionych projektantów: Macieja Zienia i duetu MMC.