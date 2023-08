I ncydent ze śmigłowcem Black Hawk na pikniku wojskowym w Sarnowej Górze wstrząsnął opinią publiczną. Nagranie, na którym dorośli i dzieci w panice uciekają przed maszyną, obiegło cały kraj. Co o sprawie mówi ekspert? – To mnie zaskoczyło, bo jeżeli on tam lądował, to musiał mieć informacje o linii wysokiego napięcia i o niebezpiecznych elementach – zareagował w rozmowie z naTemat Jerzy Dziewulski.





Ludzie uciekali w panice. Dziewulski ocenia niebezpieczny "popis" pilota na pikniku wojskowym

Alan Wysocki

Incydent ze śmigłowcem Black Hawk na pikniku wojskowym w Sarnowej Górze wstrząsnął opinią publiczną. Nagranie, na którym dorośli i dzieci w panice uciekają przed maszyną, obiegło cały kraj. Co o sprawie mówi ekspert? – To mnie zaskoczyło, bo jeżeli on tam lądował, to musiał mieć informacje o linii wysokiego napięcia i o niebezpiecznych elementach – zareagował w rozmowie z naTemat Jerzy Dziewulski.