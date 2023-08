Czarnek ocenił szanse Tuska w debacie z Kaczyńskim. "Polegnie w dwie minuty"

Katarzyna Florencka

P rzemysław Czarnek odniósł się do zaproszenia do debaty przedwyborczej, które Donald Tusk wystosował do Jarosława Kaczyńskiego. Minister edukacji zaczął przekonywać, że ruch Tuska jest wyrazem desperacji, a lider PO nie miałby szans w bezpośrednim starciu z prezesem PiS.