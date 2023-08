Karetka pędziła do szpitala z rannymi po wypadku. Nagle zderzyła się z innym autem

Karetka wiozła rannych po zderzeniu busa z ciężarówką na drodze S17. Jadący na sygnale ambulans niestety zderzył się w Garwolinie z samochodem osobowym, po czym wypadł z drogi do rowu.

Karetka wiozła rannych z wypadku, sama brała udział w zderzeniu Fot. Facebook/OSP Garwolin

Karetka zderzyła się z samochodem osobowym, wiozła rannych

Do zdarzenia doszło w środę 23 sierpnia przed południem. Karetka pogotowia wiozła dwóch poszkodowanych z wypadku busa, jaki miał miejsce w Potasznikach.

– Doszło do zderzenia karetki przewożącej osoby poszkodowane w wypadku na trasie S17 z samochodem osobowym. Ranne zostały łącznie trzy osoby: dwie z karetki i kierowca auta – przekazał serwisowi TVN24 mł. bryg. Tomasz Biernacki ze straży pożarnej w Garwolinie.

Osoby poszkodowane w wyniku zderzenia karetki z samochodem osobowym to te same, które odniosły obrażenia po wypadku busa w Potasznikach. Ratownikom medycznym nie stała się większa krzywda. Jak podano, załoga ambulansu miała jedynie "obtłuczenia" i po przebadaniu została na miejscu wypadku w celu złożenia wyjaśnień.

Jak relacjonują świadkowie zdarzenia, ambulans po zderzeniu z autem odbił w lewo i padł do rowu. Natomiast samochód osobowy wpadł do pobliskiego kanału.

Potaszniki. Bus zderzył się z ciężarówką na S17

Samo zderzenie busa z ciężarówką miało miejsce w Potasznikach, które leżą ok. 10 kilometrów na południe od Garwolina. Chwilę po godz. 6:00 van marki Mercedes zderzył się z tirem marki Volvo.

Siła uderzenia sprawiła, że bus, w którym znajdowało się 10 osób, kilkukrotnie koziołkował i ostatecznie zatrzymał się na przydrożnych barierkach.

– Pięć osób zostało poszkodowanych, w tym jedna zabrana do szpitala przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pozostałe przetransportowano karetkami kołowymi – przyznał w rozmowie z TVN24 Tomasz Biernacki.

Kierowca ciężarowego Volvo nie odniósł obrażeń. Według wstępnych ustaleń sprawcą wypadku był kierowca busa, który wjechał w tył naczepy tira.

W Warszawie karetka zderzyła się z samochodami

Do podobnego zdarzenia doszło w Warszawie w lutym br.. Jak pisaliśmy w naTemat, wypadek wydarzył się na wysokości ulicy Mysikrólika. Konieczna była reanimacja kierowcy jednego z rozbitych aut. Wylądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dwa samochody zderzyły się z karetką. Osobę, którą reanimowano na miejscu, następnie przewieziono karetką do szpitala. Jak przekazała wówczas Magdalena Wersocka ze stołecznej policji, w piątek 3 lutego doszło do zderzenia następujących pojazdów: karetki pogotowia i osobowych renault i taksówki fiata.

– Kierowca renaulta był reanimowany i został przetransportowany do szpitala. W tej chwili przy ul. Puławskiej są bardzo duże utrudnienia – przekazała Magdalena Wersocka.