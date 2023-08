Polska nie wdrożyła unijnej dyrektywy ws. wody pitnej, która zawiera także normy bezpieczeństwa dotyczące bakterii legionella – podaje RMF FM. Już w marcu Bruksela wszczęła wobec naszego kraju postępowanie o naruszenie unijnego prawa.

Zakażenia legionellą. Polska nie wdrożyła unijnej dyrektywy. Dlaczego? Fot. unsplash.com / Steven Cornfield / Zdjęcie poglądowe

O tym, że Polska nie przyjęła unijnej dyrektywy, stację poinformował rzecznik Komisji Europejskiej. Jak przekazał, "państwa członkowskie miały obowiązek przenieść dyrektywę do prawa krajowego i zastosować się do jej przepisów do 12 stycznia tego roku". Polska tego jednak nie zrobiła.

Zakażenia legionellą. Polska nie wdrożyła unijnej dyrektywy

"W związku z tym KE wszczęła przeciwko Polsce postępowanie w sprawie naruszenia w związku z niepoinformowaniem o środkach transpozycji w marcu 2023 roku" – przekazał rzecznik KE. Według ustaleń RMF FM Komisja Europejska wszczęła postępowanie o naruszenie unijnego prawa w tej samej sprawie wobec ponad połowy państw unijnych.

O czym mówi unijna dyrektywa ws. wody pitnej? Między innymi w załączniku 1-D zawarto konkretne parametry dla bakterii legionella istotne dla oceny ryzyka w wewnętrznych systemach wodociągowych. Jak czytamy, przepisy mówią także, jakie działania należy podjąć na wypadek, gdyby te wskazania zostały przekroczone lub gdyby wystąpiły ogniska choroby.

Dyrektywa wprowadza ponadto wyższe parametry jakości wody pitnej i ocenę ryzyka od ujęcia po punkt, w którym woda jest dostarczana konsumentom. Dokument zobowiązuje też kraje członkowskie do przeprowadzenia po raz pierwszy oceny ryzyka w krajowych systemach dystrybucyjnych do stycznia 2029 roku.

Jak przekazano w oświadczeniu KE, "państwa członkowskie muszą zapewnić podjęcie odpowiednich środków w celu wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka związanego z legionellą, ze szczególnym uwzględnieniem budynków priorytetowych, takich jak szpitale i domy spokojnej starości". Każda ocena ryzyka podlega też przeglądowi co 6 lat i – w razie potrzeby – jest aktualizowana.

KE przypomina również, że kraje członkowskie mają obowiązek zgłaszania przypadków zakażeń legionellą Europejskiemu Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nie tylko monitoruje wszystkie zgłoszenia, ale też sporządza okresowe raporty dotyczące zachorowań. ECDC poinformowało rozgłośnię, że polskie władze dopełniły obowiązku informowania o zakażeniach.

Legionella w Polsce

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie poinformowała we wtorek o kolejnych trzech osobach, które zmarły w wyniku zakażenia legionellą. Tym samym liczba ofiar wynosi łącznie 14 osób.

Przypadki zakażenia na Podkarpaciu potwierdzono do tej pory u ponad 150 osób. We wtorek odnotowano dziewięć nowych zakażeń. Jak informowaliśmy w naTemat, legionella atakuje już jednak w kolejnych regionach. Przypadki stwierdzono do tej pory w czterech województwach – oprócz Podkarpacia zakażenia potwierdzono na Lubelszczyźnie, w Wielkopolsce i Małopolsce. Legionelloza (Legionella pneumophila) to choroba zakaźna wywoływana przez różnego rodzaju bakterie. Jej środowiskiem namnażania są zapuszczone instalacje wodne, wentylacje i klimatyzatory. Bakteria nie przenosi się z człowieka na człowieka.

Środowiskiem naturalnym bakterii są jeziora, stawy i inne akweny. Można je też spotkać w wilgotnej glebie. Do tej pory odkryto kilkadziesiąt gatunków legionelli. Większość z nich wywołuje zapalenie płuc u ludzi.