"Mała syrenka" wpłynie do streamingu. Premiera głośnego filmu we wrześniu na Disney+

Disney+ pochwalił się wrześniowymi nowościami. Na liście premier jest aktorska wersja "Małej syrenki". Co jeszcze będziemy mogli zobaczyć w tym serwisie streamingowym? M.in. kolejne sezony "Kardashianek", "Chirurgów" i "U nas w Filadelfii".

"Małą syrenkę" będziemy mogli obejrzeć online we wrześniu Fot. "Mała syrenka" / Disney+

O "Małej syrence" zrobiło się głośno, gdy w 2021 ogłoszono, że w postać Arielki wcieli się czarnoskóra Halle Bailey. Potem pojawiały się kolejne kontrowersje m.in. dotyczące wyglądu ich podwodnych towarzyszy, którzy wyglądali zbyt realistycznie w porównaniu do kultowej kreskówki czy nowych wersji piosenek, które w dzisiejszych czasach brzmiały seksistowsko. Jak ostatecznie wypadł sam film?

"Choć nie jestem entuzjastką aktorskich remake'ów kultowych animacji Disneya, gdyż przeważnie są niepotrzebną kalką oryginału, tak 'Mała syrenka' Roba Marshalla mnie nieoczekiwanie ujęła. I wcale nie dziwię się, że w roli Arielki obsadzono akurat Halle Bailey. Z jej oczu bije dobroć, a z gardła iście syreni śpiew, który niejednego widza zahipnotyzuje. Film – mimo tak lśniącej gwiazdy – niestety popełnia błędy poprzednich tytułów ze swojego gatunku" – pisała w swojej recenzji Zuza Tomaszewicz. Nowa wersja "Małej syrenki" pojawi się online na Disney+ 6 września. Co jeszcze zobaczymy w przyszłym miesiącu w tym serwisie? Do biblioteki dodane zostaną nowe filmy i seriale, a także kontynuacje znanych produkcji. Poniżej chronologiczna lista wraz z opisami dystrybutora.

Disney+ we wrześniu 2023. Lista nowych filmów i seriali

Ja jestem Groot - 2. sezon (6 września - cały sezon)

Nie ma ochrony galaktyki przed tym psotnym maluchem! Przygotuj się więc na to, że mały Groot zajmie centralne miejsce w swojej drugiej własnej serii, dorastając i wpadając w kłopoty wśród gwiazd. Sezon 2. "Ja jestem Groot" to zbiór pięciu oryginalnych filmów krótkometrażowych z udziałem małego Groota, ulubionego drzewka wszystkich widzów. W nowym sezonie pojawi się kilka nowych i niezwykłych postaci, a wszystkie pięć filmów będzie dostępnych dla widzów w dniu premiery.

Justified: Miasto strachu (6 września - cały sezon)

Raylan Givens (Timothy Olyphant), który opuścił Kentucky 15 lat temu, mieszka teraz w Miami i jest chodzącym anachronizmem, balansującym między byciem szeryfem federalnym i ojcem 15-letniej córki. Przypadkowe spotkanie na odludnej florydzkiej autostradzie sprawia, że jedzie do Detroit. Spotyka tam Clementa Mansella, znanego jako Dzikus z Oklahomy - brutalnego i socjopatycznego desperata, który już raz wymknął się spod kontroli władz Detroit i zamierza zrobić to ponownie. Adwokat Mansella, Carolyn Wilder, ma zamiar reprezentować swojego klienta, nawet jeśli będzie to wymagało prowadzenia własnej gry między policją a przestępcą.

Bertie Gregory: dzika przyroda z bliska (13 września - cały sezon)

Bertie Gregory podróżuje po świecie, aby pokazać, jak jeszcze nikt dotąd, codzienne życie niezwykłych zwierząt. Uzbrojony w najnowocześniejszą technologię, on i jego zespół odważnie stawiają czoła ekstremalnym warunkom, aby ujawnić wyzwania, z jakimi borykają się zwierzęta. Seria pokazuje wszystkie trudności, z którymi musi zmierzyć się on i jego zespół, dostosowując się do nieprzewidywalnej dzikiej przyrody w odległych zakątkach świata, w których filmowanie rzadko przebiega zgodnie z planem.

Ta druga dziewczyna (13 września - cały sezon)

Nella, pracująca jako sekretarz redakcji, ma dosyć tego, że jest jedyną czarną dziewczyną w swojej firmie, więc cieszy się, kiedy zatrudniona zostaje Hazel. Gdy jednak Hazel daje się lepiej poznać, Nella traci entuzjazm i odkrywa, że w firmie dzieje się coś niedobrego.

Nie ocali cię nikt (22 września - film)

"Nie ocali cię nikt" studia 20th Century Studios to trzymający w napięciu psychologiczny thriller sci-fi, którego bohaterką jest Brynn Adams (Kaitlyn Dever), utalentowana młoda kobieta wykluczona przez mieszkańców swojego miasteczka. Samotna, ale pełna nadziei, znajduje pocieszenie w czterech ścianach domu, w którym dorastała. Pewnej nocy budzą ją dziwne hałasy, których źródłem są z całą pewnością pozaziemscy intruzi. Brynn walczy z obcymi bytami grożącymi jej przyszłości i zmuszającymi ją do zmierzenia się z przeszłością.

The Kardashians - 4. sezon (28 września - odcinki co tydzień)

Kamery powracają z pełnym dostępem do prywatnego życia Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall i Kylie. Od drugich szans i nowych początków po nieoczekiwane błogosławieństwa - nadal są we wszystkim razem, przypominając, że rodzina jest najpiękniejszą częścią życia.

Lista pozostałych nowości we wrześniu:

Grey's Anatomy: Chirurdzy - 19. sezon (6 września)

9-1-1 - 6. sezon (6 września)

Lang Lang i Disney (16 września)

Zauroczenie (20 września)

U nas w Filadelfii - 16. sezon (20 września)

Naiwniak - 2. sezon (27 września)

Ponadto we wrześniu wychodzić będą kolejne odcinki m.in. "Ahsoki", 3. sezonu "Zbrodni po sąsiedzku" i anime "Bleach: Thousand Year Blood War". Co z filmem "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia"? 5. część przygód Indy'ego właśnie trafiła na VOD, więc możemy się spodziewać, że najwcześniej w październiku zasili też bazę Disney+.