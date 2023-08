W 43. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych głos zabrał Lech Wałęsa. Były lider "Solidarności" wygłosił apel w sprawie nadchodzących wyborów. – Ojczyzna w potrzebie. Nasze największe zwycięstwo w historii jest niszczone – mówił przed historyczną bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej.

Wałęsa w rocznicę porozumień sierpniowych apelował przed nadchodzącymi wyborami Fot. WOJCIECH STROZYK/REPORTER/East News

Obchody sierpniowe, Lech Wałęsa z apelem do Polaków

31 sierpnia 1980 roku podpisano porozumienia między strajkującymi stoczniowcami a przedstawicielami rządu PRL. Podczas uroczystych obchodów tamtych wydarzeń Lech Wałęsa zwrócił się do zgromadzonych, poruszając kwestię przyszłości Polski.

– Proszę i apeluję: to jest ostatnia chwila, abyśmy zatrzymali niszczenie naszych pięknych zdobyczy. Zróbcie wszystko, aby na wyborach powiedzieć "dość tego wszystkiego" – mówił Wałęsa. – Jeszcze raz podejmiemy próbę naprawy Rzeczypospolitej. O to apeluję i o to was proszę.

Jak przyznał były prezydent, to, co udało się wypracować ponad 40 lat temu jest zagrożone przez działania obecnego rządu.

– Nasza ojczyzna w potrzebie. Nasze największe zwycięstwo w historii jest niszczone. One było od początku niszczone i moja pamięć przypomina mi, że to ci sami ludzie niszczyli nas od początku. Znacie ich nazwiska. Ja nie raz ostrzegałem i prosiłem – powiedział Lech Wałęsa przed dawnym wejściem do Stoczni Gdańskiej.

Podczas przemówienia polityk opowiedział również historię związaną z podpisaniem porozumienia między Polską a Rosją, które podpisał w Moskwie już jako prezydent RP.

– Ten traktat był źle wynegocjowany przez nasz rząd. Poprosiłem wszystkie liczące się wtedy siły polityczne w Polsce, żeby dały mi szansę, a ja coś wykombinuję. Wzięliśmy obraz Matki Boskiej na Kreml i całą noc się modliliśmy, zastanawiając się co tu zrobić z tym fatalnym traktatem – mówił Wałęsa.

Jak przyznał, w ostatniej chwili dostał wiadomość z kraju, by nie podpisywać dokumentów.

– Nie posłuchałem, osobiście wynegocjowałem i podpisałem ten traktat. Nie wiem co byłoby z naszą ojczyzną, gdybym tych ludzi posłuchał. To byli ci sami ludzie, którzy dzisiaj niszczą nasza ojczyznę – powiedział.

Marsz 4 czerwca, tłum przerwał przemowę Wałęsy

Podczas uroczystości związanych z porozumieniami sierpniowymi wypowiedź Lecha Wałęsy nie została niczym zakłócona, jednak rzecz miała się inaczej nieco ponad dwa miesiące temu. 4 czerwca w rocznicę wolnych wyborów Donald Tusk zorganizował Wielki Marsz, który był demonstracja przeciwko rządom PiS. Po liderze opozycji głos zabrał również Wałęsa.

W momencie, kiedy przemowa polityka bardziej się przeciągała, tłum zaczął coraz głośniej skandować hasło: "Idziemy! Idziemy!", przerywając wypowiedź Wałęsy. – Jak nie chcecie słuchać, to dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego – podsumował pierwszy przewodniczący NSZZ "Solidarność". Na koniec tłum zaczął skandować: "Zwyciężymy!".