Dramat na pikniku militarnym. Wiatr porwał dmuchaniec z dzieckiem

Dramat na pikniku militarnym. Wiatr porwał dmuchaniec, na którym bawiło się dziecko

Alan Wysocki

To już fatum. Jak nie incydent z udziałem Black Hawka, to teraz wichura. Kolejny piknik militarny, tym razem w Tarnowskich Górach, upłynął pod znakiem interwencji policji, strażaków i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 2,5-letnią dziewczynkę porwał bowiem wiatr. Dziecko trafiło do szpitala.