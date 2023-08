Hanna Gill-Piątek, Gabriela Morawska-Stanecka, Michał Wypij i Karolina Pawliczak – ci posłowie i senatorka właśnie oficjalnie weszli w skład klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Będą oni także startować z poparciem Donalda Tuska w nadchodzących wyborach do Sejmu i Senatu.

KO przyjęło do klubu 4 nowe osoby. Wszystko tuż przed wyborami. Fot. Andrzej Iwańczuk / Reporter / East News

KO przyjęło do klubu 4 nowe osoby. Wszystko tuż przed wyborami

Wyniki wyborów parlamentarnych w 2019 roku dały Koalicji Obywatelskiej 27,4 proc. poparcia, co przełożyło się 134 klub w Sejmie. W Senacie zaś ugrupowanie wywalczyło 39 miejsc.

W trakcie kadencji klub największej partii opozycyjnej opuściło dziewięciu posłów. Część przeszła do Polski 2050, a inni do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Teraz jednak, tuż przed wyborami 15 października ugrupowanie zasiliły cztery nowe osoby.

Hanna Gill-Piątek, Gabriela Morawska-Stanecka, Michał Wypij i Karolina Pawliczak już oficjalnie występują w parlamencie jako przedstawicielki (i przedstawiciel) klubu Koalicji Obywatelskiej.

Wyjaśnijmy, że Wypij w przeszłości był związany z Porozumieniem, a wspomniane polityczki weszły do parlamentu z list Lewicy. Sam transfer do formacji Donalda Tuska nie jest przypadkowy.

Gill-Piątek, Wypij i Pawliczak wystartują do Sejmu z list KO

Gill-Piątek będzie startowała do Sejmu z ostatniego miejsca w okręgu łódzkim, a Pawliczak z drugiego miejsca w okręgu kaliskim. Jeśli zaś chodzi o Wypija, to mamy do czynienia z nieco gorszym, bo siódmym miejscem w okręgu olsztyńskim.

Morawska-Stanecka zaś będzie kandydowała do Senatu z okręgu obejmującego: Chorzowo, Piekary Śląskie, Rudę Śląską, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice. Wicemarszałkini uzyskała poparcie całego Paktu Senackiego.

Gill-Piątek i Pawliczak zostały już oficjalnie powitane podczas środowego posiedzenia rady krajowej Platformy Obywatelskiej, gdy zatwierdzano listy na wybory w 2023 roku.

– Musimy stworzyć wspólną listę naszych wyborców, którzy oczekują oferty zjednoczonej, wspólnej, silnej Koalicji Obywatelskiej – powiedziała Pawliczak. – Żaden głos w tych wyborach nie może się zmarnować, a to jest możliwe tylko w tej drużynie, z wami i pod tym przywództwem – dodała Gill-Piątek.