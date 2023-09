Indie żyją doniesieniami, że rząd premiera Narendry Modiego chce złożyć w parlamencie rezolucję, zmieniającą nazwę kraju na Bharat. Jak podaje BBC, oficjalnego potwierdzenia tej informacji nie ma, ale nowa nazwa pojawiła się już na oficjalnych zaproszeniach na szczyt G20, który za kilka dni odbędzie się w Delhi.

Nowe Delhi, (jeszcze) Indie Fot. FLPA / Bernd Rohrschneider

Indie zmienią niedługo nazwę swojego kraju? Takie spekulacje nasilają się w kraju rządzonym przez prawicową Indyjską Partię Ludową i premiera Narendrę Modiego. Nowa propozycja nazwy to Bharat.

Indie zmienią nazwę na Bharat? Rząd w Delhi: Teraz to "symbol niewolnictwa"

O sprawie rozpisują się indyjskie media i donoszą, że rząd Modiego prawdopodobnie złoży w parlamencie projekt specjalnej rezolucji. Według doniesień "Times Now" dojdzie do tego już podczas najbliższej sesji parlamentu, którą zaplanowano od 18 do 21 września.

Jak podaje BBC, oficjalnego potwierdzenia tej informacji jeszcze nie ma, jednak na zaproszeniach dla przywódców państw na uroczysty obiad podczas zbliżającego się szczytu G20 w Delhi (9-10 września) Droupadi Murmu została podpisana jako "Prezydent Bharatu" zamiast dotychczasowej "Prezydent Indii".

BBC przypomina, że w indyjskiej konstytucji pojawiają się obie nazwy, ale Bharat tylko raz – w art. 1. Mówi on, że "Indie, czyli Bharat, będą Unią Stanów". W ustawie zasadniczej występuje jedynie nazwa Indie.

"Różnicą jest język – po angielsku kraj nazywany jest Indiami. W języku hindi jest to Bharat. Jeżeli spekulacje okażą się prawdziwe, wtedy kraj będzie nazywany Bharat, zarówno w języku hindi, jak i po angielsku" – podaje portal "India Today".

Słowo Indie znane jest na arenie międzynarodowej, inaczej jest ze słowem Bharat, które pojawia się najczęściej w indyjskiej literaturze i kulturze popularnej. Według historyków pochodzi ono z sanskrytu, języka starożytnych, średniowiecznych i wczesnonowożytnych Indii.

Indyjskie media podają, że zmianę nazwy kraju poparło wielu polityków rządzącej, prawicowej Indyjskiej Partii Ludowej. Ich zdaniem obecna nazwa to "symbol niewolnictwa" oraz pozostałość po brytyjskich kolonizatorach, którzy rządzili krajem przez 200 lat – do uzyskania niepodległości w 1947 roku.

Pomysł ekipy Modiego skrytykowała publicznie część opozycji.

"Mam nadzieję, że rząd nie będzie na tyle głupi, aby całkowicie zrezygnować z określenia 'Indie', które mają niezliczoną wartość budowaną przez stulecia. Powinniśmy w dalszym ciągu używać obu słów, zamiast rezygnować z roszczeń do nazwy kojarzącej się z historią, nazwy rozpoznawalnej na całym świecie" – napisał na platformie X Shashi Tharoor z Indyjskiego Kongresu Narodowego.

Turcja i Czechy też zmieniły nazwy krajów

Przykłady państw, które wprowadziły pewne korekty w swoich nazwach, mieliśmy też ostatnio w Europie. W 2016 roku władze Czech uznały, że pełna nazwa kraju, czyli Republika Czeska, jest za długa i zbyt trudna do wymówienia przez obcokrajowców, więc postanowili to zmienić. Ustalono, że druga, skrócona nazwa będzie brzmiała Czesko. Po angielsku Czechia.

W połowie 2022 roku władze Turcji również postanowiły zmienić oficjalnie nazwę kraju. Chodziło o to, że "Turkey" po angielsku oznacza też indyka. Dlatego zaproponowano nową nazwę – Türkiye. W 2020 roku na podobny ruch zdecydowała się Holandia, zmieniając nazwę kraju na Niderlandy.