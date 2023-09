Teresa Stanek ps. "Mitsuko" była bohaterką Powstania Warszawskiego i uczestniczką II wojny światowej. Rafał Trzaskowski poinformował o śmierci zasłużonej żołnierki we wtorek wieczorem. "Ogromna strata. Warszawa zawsze będzie o Pani pamiętać" – napisał.

Nie żyje bohaterka Powstania Warszawskiego. Trzaskowski: ogromna strata. Fot. Zbyszek Kaczmarek / Reporter / East News

We wtorek o godzinie 20:00 Rafał Trzaskowski poinformował o śmierci Teresy Stanek ps. "Mitsuko". Uczestniczka Powstania Warszawskiego zmarła w wieku 93 lat. "Już jako nastolatka była bohaterką" – napisał włodarz stolicy.

"W czasach okupacji niemieckiej należała do "Szarych Szeregów". Zaangażowana w życie Miasto Stołeczne Warszawa przez wiele lat - także jako wieloletnia stołeczna radna. Wybitna działaczka kombatancka - w ostatnich latach Prezeska Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK. Ogromna strata. Warszawa zawsze będzie o Pani pamiętać" – dodał.

Za zasługi na rzecz kraju żołnierka otrzymała Złoty Krzyż Zasługi, Medal "Pro Memoria" oraz "Pro Patria", Krzyż Armii Krajowej oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

O rozwój Warszawy Stanek walczyła także długo po wojnie. W latach 1990–2002 była radną stołecznej dzielnicy Śródmieście. Od października 2021 roku pełniła funkcję prezeski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

– Pamiętajcie, proszę was, my nie jesteśmy bohaterami. My byliśmy tylko po prostu obywatelami Podziemnego Państwa Polskiego. Pamiętajcie, bierzcie przykład nie z męstwa, tylko z rozumnego myślenia. Wy służycie teraz Polsce – powiedział podczas 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

– Wy musicie myśleć, musicie się uczyć, musicie brać przykład. Nie mówić do nas "bohaterowie", tylko wziąć przykład, który wam będzie służył do podejmowania dalszych działań dla Polski i dla siebie – dodała.