"Lewa" świętuje urodziny. Jej ukochany mąż zdobył się na piękny gest

Na przełomie sierpnia Robert Lewandowski obchodził swoje 35. urodziny. Urodził się dwa tygodnie wcześniej niż jego ukochana małżonka. W czwartek przyszła pora na świętowanie Anny. Piłkarz postanowił uczcić to wydarzenie, publikując na Instagramie specjalne życzenia urodzinowe dla żony, mamy swoich dzieci i jednocześnie największej przyjaciółki.

Urodziny Anny Lewandowskiej. Robert złożył jej urocze życzenia

Na Instagramie Roberta Lewandowskiego wylądowało zdjęcie, na którym piłkarz FC Barcelony, odziany w elegancki jedwabny strój, tuli swoją żonę. Delektują się czułym momentem, zwieńczony pocałunkiem. Ujęcie to uwieczniono podczas celebracji dziesiątej rocznicy małżeństwa najsłynniejszej "power couple" w Polsce.

To urodzinowy post. Sportowiec załączył do wspólnego kadru urocze życzenia, płynące prosto z serca. "Wszystkiego najlepszego dla mojej ukochanej żony i mamy naszych dzieci. Jesteś miłością mojego życia. Jestem szczęściarzem, że mam ciebie u swego boku" – podkreślił kapitana reprezentacji Polski. Anna podziękowała mężowi, reagując na to rzędem emotikonów serduszek.

Warto zaznaczyć, że dzień 35. urodzin Anny Lewandowskiej ma dla jej małżonka dodatkowe znaczenie, gdyż tego samego dnia reprezentacja Polski zmierzy się z Wyspami Owczymi w eliminacjach do Euro 2024.

Lewandowscy – udane małżeństwo, u którego podstaw leży wielka przyjaźń

Anna Lewandowska przyszła na świat 7 września 1988 roku w Łodzi. Pierwsze spotkanie z Robertem Lewandowskim miało miejsce na mazurskim obozie sportowym w 2007 roku. Z niewinnej znajomości wykiełkowała prawdziwa, głęboka miłość, która zaowocowała zaręczynami na Malediwach.

Sakramentalne "tak" wypowiedzieli do siebie pod koniec czerwca 2013 roku, a uroczystość zaślubin miała miejsce w kościele św. Anny w Serocku.

Małżeństwo doczekało się dwóch córek: Klary, która przyszła na świat w 2017 roku, oraz Laury, która urodziła się trzy lata później. Dziewczynki są ich największym skarbem.

Na początku lipca obecnego roku, Anna i Robert po dekadzie małżeństwa zdecydowali się odnowić swoje ślubne przysięgi, tym razem w malowniczej Toskanii. Uroczystość zgromadziła liczną grupę znanych gości, a Lewandowscy z entuzjazmem dzielili się fotografiami z wydarzenia w mediach społecznościowych.

Ania jest dla Roberta nie tylko żoną, mamą jego dzieci, ale także najlepszą przyjaciółką i wielką opoką. Tematy związane z pracą również przegadują wspólnie.

– Ania jest osobą, która często widzi i wie, jak do mnie dotrzeć, jak ze mną porozmawiać, ale to nie wynika po prostu z tego, że jest moją żoną. Ania też ma doświadczenie, skończyła szkoły. Ma kompetencje, ma wiedzę przede wszystkim. Widzę, że wiedzą Ania mnie przekona i wytłumaczy to, czy dobrze myślę, czy nie albo, czy coś powinienem inaczej rozwiązać – wyjawił w podcaście "WojewódzkiKędzierski".

Piłkarz wyznał wówczas, czego przez lata wspólnej przygody nauczył się od ukochanej. – Ja od Ani często starałem się uczyć tego ciepła, tej dobroci, której Ania ma aż zanadto i też przez to jest często wykorzystywana – powiedział. Najsłynniejsza polska WAG nigdy nie pozostawała w cieniu męża. Wspólnie dorobili się tego, co dziś mają i mowa nie tylko o majątku, ale przede wszystkim o domu pełnym ciepła i miłości.

Ale jaka Anna Lewandowska jest naprawdę? Na to pytanie postarała się odpowiedzieć Monika Sobień-Górska w nieautoryzowanej biografii "Imperium Lewandowska".

Pozycja weszła do sprzedaży 26 lipca. Z książki dowiadujemy się m.in. jak autorka i osoby, które znają Annę lub z nią współpracują, postrzegają ją jako bizneswoman, żonę, ale też matkę. Pojawia się wątek angażowania w sprawy społeczne, ale również wątek konkurowania z Chodakowską. "Lewa" oficjalnie nie skomentowała jeszcze szerzej lektury na swój temat.