Krupa pierwszy raz otworzył się w temacie rozstania. Zdradził, dlaczego podjął taką decyzję

Allan Krupa podczas najnowszego wywiadu opowiedział szczerze o rozstaniu ze swoją ukochaną. Młody raper w trakcie rozmowy zdradził powody, dlaczego związek z Angeliką nie przetrwał próby czasu. Jak się okazało problemem były ich silne charaktery.

Krupa rozstał się z Angeliką. Zdradził, dlaczego ich związek nie przetrwał Fot. VIPHOTO/East News

O Allanie Krupie zrobiło się głośno głównie za sprawą tego, że jest synem jeden z najpopularniejszych polskich wokalistek. Mowa oczywiście o Edycie Górniak. Jednak kiedy w zeszłym roku skończył 18 lat i zaliczył debiut na scenie muzycznej wzbudził ogromne zainteresowanie opinii publicznej. Przybrał artystyczny pseudonim "Enso" i próbuje swoich sił w rapie.

Przypomnijmy, że pierwotnie syn Edyty Górniak szczególnym zainteresowaniem darzył służby mundurowe i marzył o karierze zawodowego żołnierza. W jednym z wywiadów przyznał, że teraz jest przekonany, że to właśnie muzyka jest jego celem w życiu, a największe wsparcie w tej materii otrzymał właśnie od swojej mamy.

Krupa rozstał się z Angeliką. Zdradził, dlaczego ich związek nie przetrwał

Do tej pory nie było tajemnicą, że Allan był w szczęśliwym związku z Angeliką, która swoją karierę ochoczo rozwija na TikToku. Choć jeszcze niedawno w rozmowie z portalem Jastrząb Post przyznał, że jest naprawdę szczęśliwy, w sierpniu wyszło na jaw, że ich związek nie przetrwał próby czasu. Teraz w najnowszym wywiadzie dla Plejady aspirujący raper po raz pierwszy szczerze opowiedział o powodach zerwania.

Allan Krupa zdementował plotki, które pojawiły się chwilę po tym jak informacja ta ujrzała światło dzienne. Zwrócił uwagę na to, że decyzja ta nie została podjęta z powodu zbyt szybkich planów wspólnego zamieszkania.

– Nasze drogi się rozeszły i tyle. To się stało przez prywatne kwestie, ale rozeszliśmy się w zgodzie i z tego się cieszę, że tak to wyszło. Wiadomo, nie każdy jest stworzony dla każdego i niestety zajęło nam trochę czasu, żeby się o tym przekonać – poinformował.

W trakcie wywiadu nawiązano do informacji, jakoby para nie mogła się porozumieć przez zbyt porywczą i nieprzemyślaną decyzję o wspólnym zamieszkaniu. Jak się okazało, ogromnym wsparciem dla Allana, jak również Angeliki w tym trudnym czasie okazała się Edyta Górniak, na którą mogli liczyć w każdej chwili.

– Raczej nie (był to powód – przyp. red). To były kwestie osobowości i charakteru (...) Moja mama naprawdę bardzo mocno pomogła w tym całym procesie i zdecydowanie Angelice też bardzo pomogła licznymi rozmowami, więc jestem bardzo wdzięczny za to, że to zrobiła. Wsparła obie strony bardzo. Tak naprawdę ze wszystkimi problemami mogę przyjść do mamy – podsumował raper. A co mama Krupy do tej pory uważała na temat ich związku?

– Wygląda na to, że oboje są przy sobie szczęśliwi. Oczywiście przez to jest go dla mnie coraz mniej i muszę się do tego przyzwyczajać, bo jest to zupełnie nowe uczucie dla mamy... Ale chyba to także pozwoliło mi przedłużyć moją podróż. Jestem z powodu ich obojga bardzo szczęśliwa. Niech im się darzy! – podkreśliła entuzjastycznie w jednym z wywiadów.