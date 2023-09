Priscilla Presley o różnicy wieku między nią a Elvisem. Fot. Gigi Iorio / SplashNews.com / East News

W poniedziałek (4 września) podczas 80. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji odbyła się uroczysta premiera filmu biograficznego "Priscilla", za którego kamerą stanęła jedna z najbardziej cenionych reżyserek, Sofia Coppola ("Przekleństwa niewinności", "Między słowami" i "Maria Antonina"). Fabuła skupia się na młodości 14-letniej Priscilli Ann Wagner i początkach jej związku ze starszym od niej o 10 lat Elvisem Presleyem.

W rolach głównych wystąpili znana ze "Źle się dzieje w El Royale" Cailee Spaeny, a także odtwórca roli Nate'a Jacobsa w serialu "Euforia" Sama Levinsona, Jacob Elordi. Dodajmy, że scenariusz filmu oparto na pamiętniku Priscilli z 1985 roku zatytułowanym "Elvis and Me".

Na czerwonym dywanie nie zabrakło tytułowej bohaterki dzieła Coppoli. Priscilla Presley towarzyszyła obsadzie i twórcom w Wenecji, a po pokazie premierowym filmu, który otrzymał 7-minutowe owacje na stojąco, zebrani mogli zobaczyć, jak ociera łzy ze wzruszenia. Po napisach końcowych 78-letnia modelka zabrała głos, komentując swoje początek miłosnej relacji z Elvisem.

Nadmieńmy wpierw, że w latach 1958-1960 Presley odbywał służbę wojskową w Niemczech i to tam poznał swoją przyszłą żonę.

– W Niemczech Elvis odsłonił przede mną całe swoje serce, (...). Ja byłam osobą, która naprawdę siedziała tam, słuchała go i pocieszała. (...) Mimo że miałam 14 lat, w życiu byłam trochę starsza (nie w liczbach). Ludzie myślą: "Och, to był seks". Nie, tak nie było. Nigdy nie uprawiałam z nim seksu. Był bardzo miły, ciepły, kochający i szanował fakt, że miałam tyle lat, ile miałam – wyjaśniła Priscilla.

Nie wiem, dlaczego tak mi zaufał. I nigdy, przenigdy, nikom nie powiedziałam, że się z nim spotykam, a to była kolejna kwestia, którą uwielbiał. Że nigdy go nie wydałam. Nigdy nikomu w szkole nie powiedziałam, że się spotykamy. Zbudowaliśmy więc związek, który trwał aż do mojego odejśćia. I nie dlatego, że go nie kochałam - był miłością mojego życia.

Priscilla Presley

podczas 80. Międzynarodowego Festiwalu FIlmowego w Wenecji