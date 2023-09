Sanna Marin, która pełniła wcześniej stanowisko premiera Finlandii, postanowiła odejść z parlamentu. Polityczka postanowiła, że kolejnym krokiem w jej karierze będzie dołączenie do Instytutu Tony'ego Blaira na rzecz Globalnej Zmiany. – Uważam, że przyniesie to korzyść całej Finlandii – stwierdziła Marin.

Sanna Marin porzuca parlament. Była premier dołączy do Instytutu Fot. Jussi Nukari/Lehtikuva Oy/East News

Sanna Marin porzuca parlament

Sanna Marin została najmłodszą szefową rządu w Europie, co więcej udało się jej wprowadzić Finlandię do NATO. W 2019 roku, obejmując urząd premiera, miała zaledwie 34 lata.

Marin na czele fińskiego rządu stała w bardzo trudnym czasie m.in. pandemii COVID-19 i związanych z nią turbulencji gospodarczych oraz w pierwszym roku wojny Rosji z Ukrainą, gdy jej rząd zerwał z polityką neutralności i wystąpił z wnioskiem o członkostwo w NATO (Finlandia została członkiem Sojuszu 4 kwietnia 2023 roku). Teraz jednak Sanna Marin postanowiła odejść z parlamentu. Przypomnijmy, że po przegranych przez jej Socjaldemokratyczną Partię Finlandii (SDP) wyborach parlamentarnych ustąpiła ze stanowiska przewodniczącej ugrupowania. Teraz jednak odchodzi także z parlamentu, by dołączyć do Instytutu Tony'ego Blaira na rzecz Globalnej Zmiany. O swoich planach poinformowała w czwartek 7 września.

– Uważam, że przyniesie to korzyść całej Finlandii – podsumowała Marin. Była premier nie wykluczyła, że w przyszłości będzie jeszcze brać udział w wyborach lub ubiegać się o stanowiska europejskie, ale obecnie nie ma takich planów. 1 września Sanna Marin po raz ostatni poprowadziła zjazd partii jako jej przewodnicząca. Mówiąc o byłej premier Finlandii, nie można nie wspomnieć o temacie, z którego swego czasu była najbardziej znana w mediach. Sanna Marin mierzyła się z kryzysem wizerunkowym, gdy opublikowane zostały jej nagrania z imprez z przyjaciółmi. Chociaż polityczka nie zażywała nielegalnych substancji i nie zachowywała się w sposób niemoralny, to wiele osób bardzo krytykowało wtedy jej zachowanie.

Marin została przyłapana dokładnie na spożywaniu alkoholu na imprezie i podejmowaniu przyjaciół w rezydencji szefa fińskiego rządu. Co ciekawe, w związku z nagraniami poddała się testowi na obecność narkotyków, który dał wynik negatywny (było to pokłosie tego, że na jednym z nagrań widać było substancję, która – według niektórych – mogła być kokainą). Czym jest Instytut Tony'ego Blaira, w którym działać będzie polityczka? Instytut na rzecz Globalnej Zmiany jest think tankiem, który pomaga rządom i przywódcom w wykonywaniu ich pracy oraz we "wcielaniu idei w rzeczywistość". Tak przynajmniej można przeczytać na jego stronie. Tony Blair był natomiast premierem Wielkiej Brytanii w latach 1997-2007.

Premier Finlandii rozwodzi się z mężem

Jak już informowaliśmy w naTemat, 10 maja premier Finlandii Sanna Marin poinformowała, że razem z mężem Markusem Raikkonenem zdecydowała się złożyć dokumenty rozwodowe. Zaznaczyła, że nadal będą spędzać czas jako rodzina i ma nadzieję, że ich prywatność zostanie uszanowana.

"Złożyliśmy razem podanie o rozwód. Jesteśmy wdzięczni za wspólne 19 lat i za naszą ukochaną córkę. Jesteśmy nadal przyjaciółmi, bliskimi sobie i kochającymi rodzicami" – przekazali wspólnie w mediach społecznościowych Marin i Raikkonen

Sanna Marin była w związku z byłym piłkarzem, a obecnie przedsiębiorcą przez niemal dwie dekady. Poznali się jeszcze w czasach szkolnych i dotychczas podczas najważniejszych wydarzeń widywani byli razem. Trzy lata temu zdecydowali się wziąć ślub. Para ma 19-letnią córkę.