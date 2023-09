W dniu pierwszej rocznicy śmierci matki król Karol III nagrał komunikat, który został udostępniony na wszystkich oficjalnych profilach brytyjskiego domu królewskiego w mediach społecznościowych. Monarcha podkreślił niezłomne poświęcenie Elżbiety II dla swojej roli, a także odniósł się do swojej małżonki, Kamili.

Elżbieta II oficjalnie została monarchinią po śmierci ojca króla Jerzego VI w dniu 6 lutego 1952 roku. Z kolei 2 czerwca 1953 roku odbyła się jej oficjalna koronacja – miała wówczas 25 lat. Urodzona w 1926 roku Elżbieta II była najdłużej panującym monarchą w historii Wielkiej Brytanii. Zasiadała na tronie przez 70 lat. W historii świata dłużej tron obejmował jedynie Ludwik XIV, który rządził 72 lata.

Kres jej panowania nastąpił dokładnie rok temu, 8 września 2022 roku. "Królowa zmarła spokojnie w Balmoral dziś po południu. Król i Królowa Konsorta pozostaną dziś wieczorem w Balmoral, a jutro wrócą do Londynu" – tak napisano w oświadczeniu, które w brązowej ramie wywieszono na pałacowej bramie. Informację o śmierci Elżbiety II przekazała też między innymi publiczna telewizja BBC. Smutną wiadomość ogłosił Huw Edwards. – Kilka chwil temu Pałac Buckingham ogłosił śmierć Jej Wysokości Elżbiety II. Pałac właśnie wydał oświadczenie. Mówi ono, że królowa odeszła spokojnie w Balmoral dziś po południu – mówił wyraźnie poruszony prezenter. Edwards przekazał informację o śmierci królowej Elżbiety o godzinie 18.30 (godz. 19:30 polskiego czasu). Programy na innych kanałach BBC zostały przerwane i również ich widzowie usłyszeli smutny komunikat. Później w stacji odegrano hymn narodowy – zgodnie z przygotowanym na tę okoliczność planem.

W pierwszą rocznicę śmierci monarchini, tuż po północy, Karol III wydał oświadczenie, w którym wspomina ukochaną przez Brytyjczyków władczynię.

"Obchodząc pierwszą rocznicę śmierci Jej Królewskiej Mości i mojego wstąpienia na tron, z wielkim uczuciem wspominamy jej długie życie, oddaną służbę i wszystko, co znaczyła dla tak wielu z nas" – powiedział król.

"Jestem także głęboko wdzięczny za miłość i wsparcie, jakie otrzymała moja żona i ja w ostatnim roku, w którym robimy co w naszej mocy, aby służyć wam wszystkim" – dodał.

Ponadto Pałac Buckingham przedstawił obraz zmarłej monarchini, autorstwa Cecila Beatona. Portret został stworzony w 1968 roku, gdy Elżbieta II miała 42 lata.

Na pierwszą rocznicę śmierci królowej oraz rozpoczęcia panowania króla Karola III, dla uczczenia tego momentu, przewidziano jedynie salwę armatnią oraz wybrzmienie dzwonów w Opactwie Westminsterskim o godzinie 13:00. Syn zmarłej królowej, Karol III, wyraził pragnienie, aby ten dzień upłynął mu w zupełnej prywatności.

Z nieoficjalnych źródeł można dowiedzieć się, że książę William w towarzystwie swojej żony uczestniczyć będzie w specjalnym nabożeństwie w Katedrze św. Dawida, zorganizowanym na cześć pamięci królowej.

Przypomnijmy, że po objęciu tronu przez Karola nowym następcą został jego syn William. Dalej w kolejce są dzieci księcia Williama i księżnej Kate: George, Charlotte oraz Louis.

Ostatnie zdjęcia królowej Elżbiety II

Dwa dni przed swoją śmierci monarchini przyjęła ówczesną premierkę Wielkiej Brytanii – Liz Truss i w trakcie audiencji powierzyła jej misję utworzenia nowego rządu. Jane Barlow, fotoreporterka brytyjskiej agencji Press Association, która jest autorką ostatnich oficjalnych zdjęć Elżbiety II, powiedziała brytyjskim mediom, że przed przybyciem Truss do zamku, wykonała królowej kilka portretów.

Fotoreporterka stwierdziła, że królowa przez cały czas była uśmiechnięta (widać to także na zdjęciach). Obie też rozmawiały o... deszczowej pogodzie, jaka była tego dnia. Jane Barlow przyznała też, że Elżbieta II "z pewnością wyglądała słabiej" niż na fotografiach wykonanych latem. Dodała jednak, że "była w dobrym nastroju".

– To był prawdziwy przywilej móc zrobić te zdjęcia, zaszczyt i przywilej. Byłam tam, aby sfotografować spotkanie z nową premier, ale dla mnie najlepszym zdjęciem było to, na którym królowa jest sama. I to oczywiście stało się teraz bardziej znaczące – powiedziała Barlow. Wzruszający komentarz napisał wówczas austriacki dziennikarz Thomas Mayer: "To ostatnie oficjalne zdjęcie królowej Elżbiety II zostanie zapamiętane. Uśmiechnięta w zamku Balmoral. Po ponad 70 latach służby jako królowa, na dwa dni przed śmiercią, mianowała Liz Truss na premiera. Imponująca do końca".