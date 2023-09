Anna Lewandowska jest stałą bywalczynią branżowych eventów, na których często prezentuje się w prostych i bardzo eleganckich kreacjach. Na temat jej stylizacji zdecydowała się wypowiedzieć Ewa Minge.

Anna Lewandowska to kobieta orkiestra. Sportsmenka, bizneswomen, która uchodzi za jedną z najpopularniejszych WAGs (bo takim mianem określane są żony piłkarzy) polskiej reprezentacji, a także influencerka. Jest więc bardzo aktywna na Instagramie, gdzie obecnie obserwuje ją ponad 5 milionów osób. Nie tylko promuje tam własne biznesy i reklamuje produkty w ramach intratnych współprac, ale również dzieli się swoim życiem prywatnym i często wstawia zdjęcia z mężem Robertem Lewandowskim lub córkami Klarą i Laurą.

Żona kapitana reprezentacji Polski zbudowała silną markę osobistą, ciężko pracując na swoje nazwisko. Dzięki silnej pozycji zawodowej zapraszana jest na rozmaite eventy branżowe, gdzie ochoczo pozuje na ściankach w blasku flashy. Swoimi stylizacjami wielokrotnie udowodniła, że ceni sobie prostotę. Zazwyczaj możemy ją podziwiać w jednolitych, długich kreacjach.

O ocenę stylu sportsmenki w rozmowie z portalem plotek.pl pokusiła się Ewa Minge. Polska projektantka przyznała, że to podejście do mody jest dość zachowawcze. Tym samym podkreśliła, że Lewandowska jednocześnie przez swój zawód może być zobowiązana rozmaitymi kontraktami z konkretnymi markami stąd jej stylizacje mogą być odgórnie narzucane.

Anna Lewandowska w mojej ocenie prawdopodobnie korzysta z usług stylistów, którzy przyjęli prawdopodobnie określone zasady, z których wysuwa się obraz osoby o dość zachowawczym stylu. Z cała pewnością Anna Lewandowska podczas wielu międzynarodowych wydarzeń (nie tylko modowych) może być zobowiązana np. kontraktami do korzystania z usług i wizji danego domu mody. Jej wizerunek wydaje się dość stabilny pod tym kątem a umiar zawsze jest bezpieczniejszy od nadmiaru. Ewa Minge

Polska projektantka mody zwróciła uwagę na zawód Lewandowskiej. To właśnie dzięki niemu, żona Roberta Lewandowskie nie musi prezentować się na ściankach w przesadnych kreacjach.

"Jej pozycja społeczna oraz zawód, który wykonuje nie predysponują jej do kreacji pełnych przepychu o wybujałej fantazji. Takie kreacje trzeba nie tylko mieć odwagę unieść, ale przede wszystkim wybronić je tak sposobem noszenia jak i zachowania" – przyznała Minge, jednocześnie podkreślając, że stara się nie oceniać ludzi po tym jak się ubierają.

"Zawsze uciekam od oceniania ludzi pod względem ubioru i tym razem także chciałabym zwrócić uwagę na to co Anna Lewandowska osiąga jako człowiek, matka i partnerka. Rozumiem jednak ze kiedy decydujemy się na wyjście na czerwony dywan z automatu podlegamy ocenie przez pryzmat naszego wyglądu. Anna jako atrakcyjna, piękna, młoda kobieta nie musi uciekać się do nadmiernego zdobnictwa i pogoni za trendami, co też chyba czyni" – podsumowała.