Znany raper aresztowany. Miał przyznać się do zbrodni w... swojej piosence

Kamil Frątczak

K enjuan McDaniel został oskarżony o morderstwo. 25-letni raper, którego niedawno aresztowano, miał przyznać się do zarzucanego mu czynu w swojej piosence. Wśród dowodów go obciążających jest tekst piosenki i teledysk. Jak twierdzą śledczy, to właśnie w nich miał odtworzyć szczegóły zbrodni.