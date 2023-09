Tragedia w kopalni Pniówek. Odnaleziono ciała pięciu górników

Ponad rok po katastrofie w kopalni Pniówek udało się odnaleźć ciała zaginionych pięciu górników. Ustalono, gdzie są pozostałe dwa ciała, ale warunki nie pozwalają na kontynuowanie akcji. "Po wytransportowaniu odnalezionych górników rejon ściany zostanie ponownie otamowany" – przekazała Jastrzębska Spółka Węglowa.

Katastrofa w kopalni Pniówek. Odnaleziono ciała 5 górników. Fot. Kasia Zaremba / Agencja SE / East News

Katastrofa w kopalni Pniówek. Odnaleziono ciała 5 górników

Do wybuchów metanu w kopalni Pniówek w Pawłowicach na Śląsku doszło w kwietniu 2022 roku. W wyniku katastrofy zginęło dziewięć osób, a siedem uznano za zaginione. Dopiero teraz udało się odnaleźć ciała pięciu z poszukiwanych górników.

Akcję poszukiwawczą wznowiono 9 września nad ranem. O podjętych działaniach poinformowała Jastrzębska Spółka Węglowa. "Pięciu górników odnaleziono w chodniku podścianowym N-12 za wlotem do ściany N-6" – czytamy.

Trudne warunki prowadzenia działań sprawiają, że wyciągnięcie ciał na powierzchnie będzie trwało około 24 godzin. I choć ustalono, gdzie są pozostałe dwa ciała, to warunki nie pozwalają na kontynuowanie akcji.

"Ratownicy podjęli także próbę wejścia do ściany N-6, w której znajduje się pozostałych dwóch zaginionych górników. Niestety, okazało się, że warunki w ścianie nie pozwalają na bezpieczne prowadzenie akcji ratowniczej. Po wytransportowaniu odnalezionych górników rejon ściany zostanie ponownie otamowany" – czytamy.

Jak przekazano w komunikacie, aby dotrzeć do miejsca, w którym przebywają dwaj zaginieni górnicy, konieczne będzie wydrążenie dodatkowej przecinki z pochylni N-9 do ściany N-6. "Drążenie przecinki oraz przygotowanie do kolejnej akcji może potrwać około miesiąca. Do tej pory w akcji wzięło udział 61 zastępów ratowniczych, w tym 16 zastępów z CSRG" – czytamy.

Początkowo prowadzenie działań ratowniczych utrudniały warunki klimatyczne. Z uwagi na brak przewietrzania, wysoką temperaturę i ogromną wilgotność, konieczne było wprowadzenie lutniociągu, by ochłodzić ważne odcinki wyrobiska.

Przypomnijmy, że do katastrofy w kopalni Pniówek doszło 20 kwietnia 2022 roku, tysiąc metrów pod ziemią w ścianie N-6. Tuż po północy doszło do wybuchu metanu. W strefie zagrożenia było 42 górników. 39 z nich udało się wycofać, ale już o 3 w nocy doszło do kolejnego wybuchu.

Następnego dnia znów odnotowano eksplozję. Aż 10 górników trafiło do szpitala, z czego pięciu z nich było w stanie ciężkim. Łącznie rannych było 30 osób. W wyniku katastrofy życie straciło dziewięciu górników, z czego wspomnianych już siedmiu uznano za zaginionych.